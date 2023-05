Un avertissement de chaleur et des vents importants sont une bien mauvaise combinaison pour les dizaines d’incendies de forêt qui ravagent toujours l’Alberta, forçant des milliers d’évacuations. Le tout au moment où la grogne commence à se faire sentir dans la population.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour tout le nord de l’Alberta et une partie du nord de la Saskatchewan. Le mercure pourrait atteindre les 30 degrés Celsius dès samedi pendant la journée, et ne redescendra pas sous les 14 degrés pendant la nuit.

Ces températures sont 10 à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Le soleil et la chaleur anormale devraient perdurer au moins jusqu’à vendredi dans le nord de la province, selon les prévisions de l’agence fédérale. Une canicule qui fait craindre une amplification des incendies de forêt.

Déjà, samedi, les autorités d’une région ont observé une intensification des feux, selon l’agence Reuters.

Le décompte des incendies de forêt est allé en augmentant samedi. En fin après-midi, 86 incendies de forêt sont toujours actifs dans la province, selon Wildfire Alberta. Et 25 d’entre eux sont hors de contrôle.

La fumée des incendies de forêt réduit aussi la visibilité et la qualité de l’air, prévient aussi l’agence fédérale.

Environ 16 500 personnes sont toujours évacuées de leur logis. Au total, près de 30 000 personnes ont dû fuir leur domicile à un moment où à un autre depuis le début des feux, selon Reuters. L’état d’urgence, déclaré depuis le 6 mai, se poursuit donc dans cette province de l’ouest du pays.

La grogne monte

Certains évacués commencent à s’impatienter, ont rapporté plusieurs médias samedi. Certains veulent retourner chez eux pour mettre en place des mesures de prévention pour protéger leur maison. D’autres souhaitent s’occuper d’animaux de ferme qui ont été laissés derrière.

Dans le comté de Grande Prairie, situé à quelque 450 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, un membre du public qui opérait son bulldozer a « mis sa sécurité et celle de ses employés en danger en faisant tomber des arbres dans le feu et en fonçant presque sur des pompiers et leur équipement », ont dénoncé les autorités par communiqué samedi.

La population doit « comprendre que les décisions prises pour contrer les incendies sont hautement coordonnées et que les membres du public ne peuvent pas agir de leur côté, même s’ils veulent bien faire », ont-elles prévenu.

« Nos équipes sont composées de pompiers professionnels et formés dans tout, de la protection des structures aux incendies dans les terres sauvages, et se mettre sur leur chemin les met en danger et réduit notre capacité à protéger les gens et les propriétés, a fait valoir le comté. Notre objectif est d’abord de protéger les gens, ensuite de protéger les propriétés. »

En pleine campagne électorale, la première ministre albertaine Danielle Smith doit aussi gérer la crise. Samedi matin, elle a annoncé en conférence de presse avoir approuvé la construction d’un pare-feu autour de la ville de Grande Prairie.

Des pompiers américains, environ 200, devraient arriver samedi en renfort aux quelque 300 membres des Forces canadiennes prévus. Parmi ceux-ci, 200 sont déjà sur le terrain, selon Radio-Canada.

Avec la Presse Canadienne