La nouvelle version du passeport canadien, plus high-tech, sera offerte dans le courant de l’été. Un changement qui s’est fait sur fond de controverse au sujet des illustrations des pages intérieures du document. Voici ce qui va changer.

À temps pour Charles III

PHOTO GARETH CATTERMOLE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le roi Charles III a été officiellement couronné samedi dernier dans l'abbaye de Westminster, à Londres.

Le gouvernement Trudeau a dévoilé mercredi une nouvelle mouture du passeport canadien, repensé et redessiné, qui sera offerte dans le courant de l’été. Le hasard faisant bien les choses, même si ce projet a été lancé en 2019 pour remplacer le modèle actuel, ce document arrive juste à temps pour que l’on puisse tenir compte du couronnement du nouveau roi ! Comme le précise le ministère fédéral de l’Immigration, dans un communiqué, « le Canada est l’un des premiers pays du Commonwealth à introduire une série de documents de voyage faisant référence à Sa Majesté le roi Charles III ». La couverture du nouveau passeport comprendra une feuille d’érable, en plus des armoiries du Canada.

Finies les files d’attente

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Personnes faisant la queue pour obtenir un passeport devant le bureau de Service Canada du Complexe Guy-Favreau, à Montréal, en juin 2022

L’élément de ce projet qui intéressera le plus les citoyens, marqués par les interminables files d’attente aux bureaux fédéraux pour obtenir un document de voyage l’année dernière, est qu’il sera possible, pour ceux et celles qui détiennent déjà un passeport, de renouveler celui-ci en ligne sans avoir à se déplacer, et de télécharger leur photo sur un site web. Cette modernisation du système sera d’autant plus bienvenue que la ministre du Développement social, Karina Gould, s’attend à une augmentation des demandes, car les premiers passeports d’une durée de 10 ans, délivrés en 2013, arrivent à échéance. Cela dit, la plateforme en ligne ne permettra pas d’obtenir un premier passeport ou le passeport d’un enfant.

Sécurité accrue

Plongez à l’intérieur du nouveau passeport IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Pages de visa vierges qui montrent des ours dans une forêt au printemps

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA La lumière ultraviolette change les couleurs et révèle les éléments de sécurité.

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Pages de visa vierges qui montrent des enfants nageant et des personnes pagayant à bord d’un canoë en été

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA La lumière ultraviolette change les couleurs et révèle les éléments de sécurité.

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Pages de visa vierges qui montrent des enfants dans une ferme à l’automne

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA La lumière ultraviolette change les couleurs et révèle les éléments de sécurité.

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Pages de visa vierges qui montrent des enfants jouant en hiver et des hiboux

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA La lumière ultraviolette change les couleurs et révèle les éléments de sécurité. 1 /8















Sur le plan technique, le nouveau passeport sera littéralement high-tech. La nouvelle version comprend plusieurs caractéristiques de sécurité pour limiter la fraude : une page de renseignements en polycarbonate, des renseignements personnels gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, une sorte d’hologramme sur la photo principale, une fenêtre transparente personnalisée avec une photo secondaire, une image laser variable et une fonction d’encre sensible à la température. Le but de tous ces nouveaux éléments est bien sûr de rendre le document de voyage plus difficile à contrefaire.

De la bisbille

PHOTOMONTAGE LA PRESSE L’image du Monument commémoratif du Canada à Vimy n’apparaîtra plus dans le nouveau passeport.

Le nouveau design ne fait toutefois pas l’unanimité. Certains critiquent le fait que le gouvernement a remplacé des symboles historiques par des représentations du patrimoine naturel du pays dans les illustrations des pages intérieures du document. « Nous sommes déçus par la décision de retirer une image qui témoigne des sacrifices faits pour le genre de liberté que procure le passeport », a déclaré la Légion royale canadienne, dans une déclaration écrite, au sujet du retrait du Mémorial national du Canada à Vimy. Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a réagi en disant que son gouvernement a toujours soutenu les vétérans. Les conservateurs considèrent aussi que le fédéral a retiré des éléments historiques importants du passeport.