(Ottawa) Les Forces armées canadiennes (FAC) ont effectué deux vols jeudi matin pour évacuer des ressortissants canadiens du Soudan. La situation demeure volatile et pourrait faire augmenter le niveau de risque rapidement, a indiqué un haut gradé de la Défense nationale lors d’une séance d’information jeudi.

En plus de deux appareils CC-130 Hercules, les Forces armées canadiennes disposent également d’un C-17 Globemaster dans la région soudanaise. Deux navires, le NCSM Montréal et le MV Astérix, sont stationnés près de la ville de Port-Soudan et sont prêts à intervenir.

Plus de 200 militaires canadiens sont sur le terrain pour participer à ces évacuations. Le Canada accuse un retard par rapport à d’autres pays en matière de rapatriement.

Sur quelque 1800 Canadiens qui se trouvent au Soudan, selon le registre d’Affaires mondiales, environ 700 avaient réclamé une forme d’aide, avait indiqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors d’une mêlée de presse, mercredi.

Un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur lundi, mais la trêve demeurait très fragile puisque de nouveaux combats entre l’armée soudanaise et les paramilitaires avaient éclaté dans la capitale, Khartoum.

Avec Mélanie Marquis