(Ottawa) Les ministres fédéraux assurent mardi qu’ils surveillent les blocages de routes et d’infrastructures essentielles, alors que les travailleurs fédéraux en grève tiennent leur promesse d’intensifier leurs moyens de pression, en perturbant la circulation et en limitant l’accès à des immeubles de bureaux du centre-ville d’Ottawa.

Cindy Tran et Laura Osman La Presse Canadienne

Plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) sont en grève pour la septième journée consécutive, mardi. Leurs représentants syndicaux continuent de négocier avec le gouvernement une augmentation de salaire plus importante et une plus grande flexibilité de l’employeur en matière de télétravail.

Dans la région de la capitale fédérale, mardi, des centaines de piqueteurs font sentir et entendre leur présence autour de différents édifices, dans un tintamarre de mégaphones et de musique tonitruante.

Des centaines de grévistes ont traversé le pont du Portage, entre Ottawa et Gatineau, la ville québécoise où se trouvent aussi d’importants édifices fédéraux, bloquant la circulation pendant une courte période, mardi matin.

Pendant ce temps, devant l’immeuble du bureau du premier ministre et devant le siège du Conseil du Trésor, à quelques coins de rues, les grévistes ont limité l’accès à une seule personne toutes les cinq minutes.

Les pancartes sur les piquets de grève reflétaient les principaux points en litige identifiés lundi par la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, notamment les salaires et les inquiétudes des fonctionnaires concernant un recours accru à la sous-traitance à Ottawa.

L’escalade sur les piquets de grève survient après la promesse du président national de l’AFPC, Chris Aylward, que les lignes de piquetage se déplaceraient vers des « emplacements plus stratégiques » où les moyens de pression auraient un plus grand impact économique, comme les ports maritimes d’entrée.

Les travailleurs se sont ainsi installés au port de Montréal lundi, retardant l’arrivée des camions et provoquant de légers ralentissements.

« D’une part, ils ont le droit de faire la grève et de manifester, a déclaré mardi à la presse le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne. D’un autre côté, nous devons nous assurer que l’économie peut continuer à fonctionner dans tout le pays. »

Les ministres n’ont pas voulu commenter mardi les détails des pourparlers avec le syndicat, disant plutôt que ces conversations se déroulaient à la table de négociation.

« Je sais que les Canadiens aimeraient que nous évitions de perturber les voyages et les chaînes d’approvisionnement, et notre objectif est de résoudre ce problème à la table des négociations », a déclaré le ministre des Transports, Omar Alghabra, à propos des perturbations potentielles.

Alors qu’il se rendait à la réunion hebdomadaire du cabinet, mardi, le ministre a déclaré qu’il avait été en contact avec les administrations des ports et des aéroports pour s’assurer que des plans d’urgence avaient été mis en place.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.