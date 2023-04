(Montréal) Les négociations de la dernière chance ont commencé entre le gouvernement fédéral et l’Alliance de la fonction publique du Canada, dans le but d’éviter une grève dans les prochaines heures, à minuit et une minute.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Plusieurs ministères fédéraux ainsi que l’Agence du revenu du Canada seraient touchés. L’AFPC y représente 155 000 membres pour les fins de cette négociation.

Le Secrétariat du Conseil du trésor a révélé avoir bonifié son offre salariale, dimanche, dans le but de recueillir l’adhésion de l’Alliance. Il offre maintenant 9 % d’augmentations sur trois ans.

Mais l’Alliance a jugé cela insuffisant, elle qui demande 4,5 % par année pendant trois ans.

La question du télétravail, une priorité pour l’Alliance, semble poser un sérieux problème pour le Conseil du trésor.

Le Trésor soutient que les demandes de l’AFPC, « selon leur libellé actuel, auraient de graves répercussions sur la capacité du gouvernement de fournir des services à la population canadienne et limiteraient sa capacité de gérer efficacement l’effectif de la fonction publique ».