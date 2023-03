(New Delhi) Les autorités indiennes ont annoncé dimanche avoir convoqué le plus haut diplomate canadien en poste à New Delhi après un rassemblement de manifestants sikhs à l’extérieur d’une mission diplomatique indienne au Canada.

Agence France-Presse

Des centaines de personnes s’étaient regroupées samedi devant le consulat de l’Inde à Vancouver, dans l’ouest du Canada, pour protester contre la chasse à l’homme en cours en Inde depuis plus d’une semaine pour arrêter le prédicateur séparatiste sikh Amritpal Singh, selon les médias canadiens.

Le ministère indien des Affaires étrangères a dit avoir convoqué le haut-commissaire canadien samedi pour lui « faire part de notre vive inquiétude face aux actions menées par des éléments séparatistes et extrémistes contre notre mission diplomatique et nos consulats au Canada cette semaine ».

« [Nous attendons] du gouvernement canadien qu’il prenne des mesures pour assurer la sécurité de nos diplomates et de nos représentations diplomatiques », a déclaré le porte-parole de la diplomatie indienne Arindam Bagchi dans un communiqué.

La chasse à l’homme visant à arrêter Amritpal Singh a entraîné une coupure de l’internet et une interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes dans plusieurs endroits de l’État du Punjab (Nord). Environ 100 personnes ont été arrêtées.

Amritpal Singh est devenu célèbre ces derniers mois en prêchant un sikhisme radical dans les zones rurales du Punjab, jusqu’à exiger la création d’un État séparatiste sikh appelé Khalistan.

New Delhi avait convoqué la semaine dernière un haut représentant diplomatique britannique après que des protestataires sikhs ont investi et vandalisé la Haute commission indienne à Londres.

L’Inde avait également exprimé sa « vive protestation » auprès du département d’État américain et de l’ambassade des États-Unis à New Delhi, après le saccage du consulat indien à San Francisco.