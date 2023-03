L’aérodrome est resté opérationnel pour les vols de fret et militaires, la fermeture n’affectant que les vols commerciaux.

(Halifax) Un incendie à l’aéroport international de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, a entraîné la fermeture de l’aérogare de passagers tard vendredi soir. La réouverture est prévue dimanche soir alors que le nettoyage se poursuit.

Michael Tutton La Presse Canadienne

L’aérogare principale a été évacuée en raison d’un incendie au deuxième étage qui s’est déclaré vers 23 h 30 vendredi, a expliqué le chef de la direction de l’aéroport, Dennis Hogan, samedi soir.

L’incendie a pris naissance dans un espace du plafond de la zone de départ et a été rapidement éteint par les pompiers, tandis qu’une trentaine de personnes ont été évacuées de l’aérogare après le déclenchement de l’alarme, a-t-il ajouté.

L’aéroport avait initialement espéré rouvrir samedi à 18 h, mais Hogan a indiqué lors d’une conférence de presse qu’en raison du nettoyage, l’aéroport restera fermé au public jusqu’à 17 h dimanche, avec la reprise des premiers vols à 19 h.

Il a indiqué que l’aéroport fournira de nouvelles mises à jour s’il y a lieu.

L’aéroport continue d’évaluer ses systèmes de bagages et ses systèmes d’écran de préembarquement pour s’assurer qu’ils sont tous en bon état de fonctionnement, a-t-il précisé.

Certaines portes resteront fermées dans la zone de départ de l’aile est du bâtiment pendant que les réparations et l’assainissement se poursuivent, a ajouté M. Hogan.

« Dans tout type d’incident comme celui-ci, il y a généralement des dégâts de fumée et des résidus de suie qui se trouvent dans la zone, et en plus de cela, il y a des dégâts d’eau dus à l’eau qui a été nécessaire pour éteindre le feu », a-t-il expliqué.

M. Hogan a dit que l’incendie n’était pas considéré comme suspect et qu’il n’y avait pas eu de blessés. La cause reste sous enquête.

Samedi soir, il a estimé que 36 vols avaient été retardés ou annulés.

L’aérodrome est resté opérationnel pour les vols de fret et militaires, la fermeture n’affectant que les vols commerciaux.

L’aéroport exhorte les passagers à vérifier auprès des compagnies aériennes le statut de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport dimanche.