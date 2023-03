(Ottawa) Après des années de négociations, Ottawa et Washington s’entendent pour mettre fin à l’échappatoire de l’Entente sur les tiers pays sûrs qui permettait aux migrants d’entrer au Canada de manière irrégulière, comme au chemin Roxham.

En vertu de l’accord, le Canada annoncera qu’il ouvre ses portes à 15 000 demandeurs d’asile au cours de la prochaine année, a confirmé à La Presse une source gouvernementale canadienne qui a requis l’anonymat, n’étant pas autorisée à discuter publiquement de l’enjeu.

L’Entente sur les tiers pays sûrs sera donc désormais appliquée tout le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, y compris aux points de contrôle non officiels comme le chemin Roxham, que près de 40 000 migrants avaient emprunté en 2022.

Dans les deux camps, on s’attend à ce que ces ajustements mettent un frein à la migration irrégulière.

La politique s’appliquera aux demandeurs d’asile qui ne sont pas détenteurs de la citoyenneté canadienne ou américaine et qui sont interceptés dans les 14 jours après avoir franchi la frontière, selon nos informations, qui viennent confirmer celles rapportées plus tôt par le Los Angeles Times.

Les détails de l’accord restent à peaufiner. Le gouvernement Trudeau en attachera les dernières ficelles dans le cadre de la visite au Canada du président des États-Unis, Joe Biden, et de sa délégation, qui sont au pays jeudi et vendredi.

La conclusion d’un pacte entre Ottawa et Washington avait été d’abord rapportée par Radio-Canada, jeudi.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, n’avait pas nié la nouvelle à son arrivée au parlement.

Je pense que c’est une très bonne nouvelle. Ça fait des mois, je dirais même des années, que M. Trudeau et d’autres membres de l’équipe ministérielle travaillent fort là-dessus et je comprends qu’il y aura des précisions rapidement. Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé

Demandes insistantes de fermeture

Le souhait du premier ministre québécois François Legault s’apprête donc vraisemblablement à être exaucé, lui qui réclamait à cor et à cri la fermeture immédiate du chemin Roxham, en particulier au cours des derniers mois.

« Je pense que c’est important pour les Québécois que ce sujet-là soit abordé et éventuellement réglé », a-t-il affirmé jeudi matin lors d’une brève mêlée de presse avant de se rendre au Salon bleu pour la période des questions.

Les appels pour la fermeture du chemin Roxham se faisaient de plus en plus nombreux depuis que des milliers de demandeurs d’asile ont recommencé à le traverser. Le ministère fédéral de l’Immigration rapporte qu’il y a eu en tout 9392 interceptions au Québec en janvier et en février 2023.

Le Bloc québécois a également fait parvenir une lettre à l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, pour réclamer la fermeture du chemin Roxham et la suspension de cette entente.

« Si l’objectif est atteint, c’est-à-dire fermer Roxham et permettre aux demandeurs d’asile de faire leur demande de façon régulière à travers tout le Canada, donc désengorger la capacité d’accueil du Québec, à ce moment-là ce sera une victoire », a commenté le porte-parole du parti en matière d’immigration, Alexis Brunelle-Duceppe.

« Maintenant, est-ce que c’est ça ? On ne sait pas. Il faut rester prudent. Le diable est dans les détails. »

Il se demande notamment ce qu’il adviendra l’investissement de 500 millions que le gouvernement fédéral a fait au chemin Roxham.

« On est ouverts »

La suspension immédiate du pacte est aussi l’issue préconisée par le Nouveau Parti démocratique (NPD), et elle continue de l’être, a signalé Jagmeet Singh.

Mais « s’il y a une autre façon de régler ce qui se passe, on est ouverts, parce qu’on doit régler ce problème », a-t-il déclaré en mêlée de presse dans le foyer de la Chambre des communes, jeudi.

Les conservateurs ont préféré attendre d’avoir davantage de détails avant de réagir.

Le Canada et les États-Unis tentent de renégocier l’entente depuis plusieurs années.

En vertu de cette entente signée en 2002, une personne qui veut obtenir le statut de réfugié doit présenter sa demande d’asile dans le premier des deux pays où elle met les pieds.

Comme elle s’applique seulement aux postes frontaliers, aux aéroports et aux arrivées par train, de nombreux demandeurs d’asile empruntent le passage irrégulier du chemin Roxham pour la contourner.

Avec Joël-Denis Bellavance et Tommy Chouinard, La Presse