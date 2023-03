Ottawa permet aux réfugiés turcs et syriens de rester plus longtemps au pays

(Toronto) Le gouvernement fédéral permettra aux résidents temporaires turcs et syriens de prolonger leur séjour au Canada après le séisme meurtrier du mois dernier, tout en accordant la priorité à leurs demandes de visa, a déclaré samedi le ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

La Presse Canadienne

Plus de 50 000 personnes ont été tuées et des millions d’autres ont perdu leur domicile après le séisme d’une magnitude de 7,8, suivi de nombreuses et puissantes répliques, qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février.

M. Fraser a annoncé, a annoncé qu’à compter du 29 mars, les ressortissants turcs et syriens pourront continuer à étudier, travailler ou rendre visite à leur famille en demandant gratuitement une prolongation de leur statut.

Il a ajouté que le ministère accorderait une priorité aux demandes de résidence temporaire nouvelles et existantes et aux demandes de résidence permanente en provenance des régions touchées.

« Pour ceux qui demandent un visa de résidence temporaire, nous pourrons traiter leurs demandes de façon prioritaire, a-t-il déclaré. Des mesures spéciales seront mises en place, au sein de notre système, pour fournir des conseils à nos agents afin de faciliter l’approbation de leurs dossiers afin qu’ils puissent venir au Canada ».

Puisque certains demandeurs de résidence permanente ont perdu leurs titres de voyage à cause des séismes, Ottawa lèvera aussi l’obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage pour faire approuver un visa de résident permanent au Canada.

« Nous permettons aussi aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de la Turquie et de la Syrie de revenir au Canada en annulant les frais des passeports temporaires, des passeports à durée de validité limitée ou des titres de voyage d’urgence, de même que ceux des certificats de citoyenneté canadienne et des titres de voyage des résidents permanents », pouvait-on lire dans un communiqué diffusé samedi.

Le ministre a indiqué que le gouvernement avait appris de ses efforts en accueillant les personnes fuyant l’Ukraine après l’invasion russe, l’année dernière. Le gouvernement avait offert une protection temporaire à un grand nombre de ressortissants ukrainiens beaucoup plus rapidement par le biais de programmes ordinaires de réinstallation des réfugiés, a-t-il précisé.

« Nous utilisons une nouvelle stratégie pour aider à faciliter l’arrivée des personnes qui se trouvent dans cette situation et qui ne pourraient normalement pas être autorisées à venir au Canada, a souligné M. Fraser. Le mécanisme spécifique que nous utilisons implique l’utilisation d’analyses avancées au sein du système IRCC pour identifier les personnes qui ont été touchées par le tremblement de terre et pour rendre une décision d’éligibilité positive pour tout un groupe de candidats à la fois ».

Ces mesures seront en vigueur jusqu’au 25 septembre.

Selon le gouvernement, en date du 10 mars, environ 600 Syriens et 6400 Turcs avaient le statut de résidence temporaire. Celui-ci s’expire dans un délai de six mois.

Le mois dernier, le Canada avait annoncé une aide supplémentaire de 20 millions pour soutenir une série d’activités humanitaires essentielles. Il versera aussi une somme égale à 10 millions en dons faits à la Coalition humanitaire et à ses membres.