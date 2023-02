PHOTO U.S. AIR FORCE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a abattu un engin volant « non identifié » au-dessus du Yukon, a déclaré le premier ministre, Justin Trudeau.

« J’ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l’espace aérien canadien. Le [NORAD] a abattu l’objet au-dessus du Yukon », a indiqué M. Trudeau sur Twitter.

« Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant du U. S. F-22 a atteint l’objet, a-t-il poursuivi dans une série de tweets. J’en ai discuté avec le président [Joe] Biden, cet après-midi. Les Forces canadiennes vont maintenant rapatrier et analyser les débris de l’objet. »

Selon une nouvelle rapportée par Global News, NORAD a confirmé en fin d’après-midi avoir identifié « avec certitude » un objet volant à haute altitude au-dessus du nord du pays.

Aucun détail sur l’appareil ou son propriétaire n’ont été communiqués, mais il pourrait s’agir d’un ballon-espion, d’après des sources du média anglophone.

Des avions militaires « opèrent actuellement depuis l’Alaska et le Canada pour soutenir les activités » du NORAD, a indiqué le major Olivier Gallant, porte-parole de l’organisation binationale, dans une réponse laconique.

Vendredi, les États-Unis ont abattu un objet volant au-dessus de l’Alaska, près de la frontière nord du Canada. L’engin, qui avait « la taille d’une petite voiture » et volait à une altitude d’environ 12 000 mètres, posait « une menace pour la sécurité du trafic aérien », avait annoncé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

PHOTO CHAD FISH, ASSOCIATED PRESS Le premier ballon chinois, repéré la semaine dernière dans l’espace aérien canadien et américain, et abattu par Washington samedi dernier

Les activités de recherche et de récupération se poursuivent près de Deadhorse, en Alaska, mais aucun détail sur l’objet, y compris ses capacités, son but ou son origine, n’ont été diffusé. « Les conditions météorologiques de l’Arctique, notamment le vent, le froid, la neige et le manque de lumière naturelle, sont un facteur à prendre en compte, et le personnel ajustera les opérations pour leur sécurité », a déclaré le NORAD dans un communiqué diffusé samedi.

L’incident est survenu une semaine après que les États-Unis ont détruit un ballon de surveillance chinois au-dessus de l’océan Atlantique.