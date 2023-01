Les manifestations bruyantes et perturbatrices d’il y a un an ont duré plus de trois semaines.

(Ottawa) Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, affirme que des ressources, des dépanneuses et des plans de dotation sont en place alors que la ville se prépare au premier anniversaire du lancement du « convoi de la liberté ».

La Presse Canadienne

Les 28 et 29 janvier 2022, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues devant la colline du Parlement avec de gros camions, pour protester contre les restrictions liées à la COVID-19 et le gouvernement libéral.

La police d’Ottawa se dit prête à la possibilité que le premier anniversaire du début de la manifestation en déclenche une autre, mais M. Stubbs n’a pas voulu révéler les détails de ce que la police pense en termes d’évènements prévus et de nombre de manifestants attendus.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs

Les manifestations bruyantes et perturbatrices d’il y a un an ont duré plus de trois semaines, et la rue Wellington devant la colline du Parlement est restée fermée à la circulation depuis.

Le conseil municipal doit décider de rouvrir ou non la rue jeudi. Tandis que le chef de la police soutient la réouverture, il affirme également que les problèmes doivent être résolus avant que cela ne se produise.

M. Stubbs informera la commission des services policiers des plans de la police pour le week-end.

