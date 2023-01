(Sturgeon Falls) Le Canada atteint pour la première fois sa cible d’immigration francophone hors Québec. Ces nouveaux arrivants d’expression française représentaient 4,44 % des immigrants dans le reste du Canada en 2022, a annoncé le ministre de l’Immigration, lundi.

La Presse Canadienne

Quelque 16 300 immigrants se sont donc installés dans des communautés francophones en situation minoritaire partout au pays l’an dernier, a fait savoir le ministre Sean Fraser, lors d’une annonce à l’école secondaire catholique Franco-Cité à Sturgeon Falls, en Ontario.

Il s’agit d’un bond de 3,06 points de pourcentage en 16 ans. En 2006, le Canada avait accueilli 2800 immigrants francophones (1,38 %) hors du Québec.

Ce nombre a progressivement augmenté depuis le début du recensement de ces données, en 2006, contribuant ainsi à « l’épanouissement de ces communautés à l’extérieur du Québec et à la diversité du paysage culturel et linguistique », selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Malgré tout, la proportion des Canadiens francophones poursuit sa diminution. Elle est passée de 22,2 % en 2016 à 21,4 % en 2021.

Les seules provinces où le nombre de Canadiens parlant français à la maison a augmenté sont le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon.

Ottawa affirme que ses efforts en matière d’immigration francophone hors Québec demeurent une priorité phare pour les prochaines années.

« Nous continuerons d’accueillir des immigrants d’expression française afin d’assurer la pérennité de ces communautés essentielles qui contribuent à forger l’avenir de notre pays », a affirmé lundi le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a quant à elle rappelé que l’immigration joue un rôle clé pour rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire.

« L’annonce d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction et nous donnera l’élan nécessaire pour adopter une nouvelle politique en immigration francophone robuste, présentée dans le projet de loi C-13, avec des objectifs, des cibles et des indicateurs précis qui permettront d’assurer la pérennité de la langue française », a indiqué Mme Petitpas Taylor.

Au total, pour les cinq dernières années, 42 470 résidents permanents hors Québec sont des immigrants francophones.

Afin de favoriser les candidats d’expression française, IRCC a adopté plusieurs stratégies, par l’entremise du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023. Cela inclut des points additionnels pour la maîtrise du français dans le système Entrée express, un moyen d’accéder à la résidence permanente dans les autres provinces et territoires que le Québec.