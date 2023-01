Le premier ministre japonais Fumio Kishida et le premier ministre canadien Justin Trudeau, à leur arrivée à leur conférence de presse commune, jeudi à Ottawa

(Ottawa) Justin Trudeau offre son appui inconditionnel à la refonte majeure de la politique de défense qui s’opère au Japon. Le premier ministre en a donné l’assurance en recevant à Ottawa son homologue nippon, Fumio Kishida.

Le dirigeant japonais effectuait jeudi une visite éclair au Canada dans le cadre de sa tournée de cinq capitales des pays du G7. Il rencontre ses homologues en amont de la rencontre du groupe des sept, qui se tiendra en mai prochain à Hiroshima, lieu symbolique s’il en est un.

Il a confirmé qu’il n’avait arraché aucun engagement concret de son hôte par rapport à l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL), dont le Japon a soif, comme d’autres qui se sèvrent du gaz de la Russie (voir capsule). Il a néanmoins parlé d’un entretien très positif avec Justin Trudeau.

Le premier ministre Kishida a néanmoins obtenu de son interlocuteur canadien un sceau d’approbation sans équivoque par rapport au virage drastique qui s’opère au Japon en matière de défense — Tokyo prévoit doubler son budget annuel de défense en le faisant passer d’environ 1 % de son PIB à 2 % d’ici 2027.

« Nous accueillons [la réforme] avec beaucoup de positivité », car « créer de la prospérité et la paix pour nos citoyens passe en partie par des investissements dans les infrastructures de sécurité », a affirmé le premier ministre Trudeau en conférence au Centre national des Arts, à un jet de pierre des édifices du Parlement.

Le monde a changé quand la Russie a choisi d’envahir un voisin pacifique. Les menaces persistantes venant des États instables et autoritaires à travers le monde vont nous forcer, malheureusement, à continuer d’en faire plus. Le premier ministre Justin Trudeau

Lorsqu’est venu le temps de commenter le dossier, le premier ministre Kishida a insisté sur le fait que deux États belliqueux, la Chine et la Corée du Nord, font peser des menaces intenables sur la stabilité et la sécurité de son pays, et sur la région indopacifique dans son ensemble.

Et la région indopacifique, a-t-il fait valoir, n’est pas immunisée à des tentatives comme celles de la Russie de « changer unilatéralement le statu quo ». Il a cité en exemple les dizaines de tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord, dont un est retombé dans la mer du Japon en novembre dernier.

Autrement dit, il semble clair que Vladimir Poutine a des émules dans le coin. « L’Ukraine aujourd’hui pourrait être l’Asie demain », a prévenu Fumio Kishida dans un entretien accordé au Washington Post il y a quelques jours.

Le gouvernement japonais a approuvé à la mi-décembre une révision radicale de sa doctrine de défense pour tenter notamment de contrecarrer la puissance militaire chinoise, qualifiée par Tokyo de « défi stratégique sans précédent » à sa sécurité.

Après son passage dans la capitale canadienne, Fumio Kishida prend la direction de Washington.

Approvisionnement en énergie Le Japon, qui avec la Corée du Sud, a investi dans la construction d’un terminal de gaz naturel liquéfié à Kitimat, en Colombie-Britannique, a déjà des velléités d’expansion de l’installation dont les activités devraient démarrer en 2025. Le secteur énergétique canadien pousse également en ce sens. « Il n’y a pas eu d’engagement concret », a indiqué le premier ministre Kishida au sortir de son dîner de travail avec Justin Trudeau. En revanche, les deux hommes ont souligné que chacun enverra dans le pays de l’autre une délégation commerciale. Au printemps 2023, l’équipe japonaise cherchera des occasions « relativement aux véhicules et aux batteries carboneutres », a précisé le premier ministre canadien.

