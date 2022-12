L’armée canadienne de plus en plus en demande, mais avec toujours moins de soldats

(Ottawa) L’armée canadienne est confrontée à de plus en plus de demandes au pays et en Europe, mais son nombre de soldats continue de diminuer, selon le commandant des troupes.

La Presse Canadienne

Le lieutenant-général Jocelyn (Joe) Paul affirme que cette pression oblige l’armée canadienne, la composante terrestre des Forces armées canadiennes (FAC), à examiner de plus près certaines pratiques établies depuis longtemps pour voir où elle peut être plus efficace.

Les commandants de l’ensemble des FAC ont tiré la sonnette d’alarme au sujet d’une crise du personnel qui a laissé des milliers de postes vacants.

L’armée a vu ses forces être réduites de 1200 soldats en 2021 – et possiblement de 800 autres en 2022 en raison de problèmes de recrutement et de rétention, a précisé le lieutenant-général Paul.

Pendant ce temps, les troupes traitent davantage d’appels d’assistance en réponse à des catastrophes naturelles ici au pays. Qui plus est, elles se préparent à étendre la présence du Canada en Lettonie où travaillent déjà des centaines de soldats canadiens avec un groupement tactique de l’OTAN.