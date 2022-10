(Toronto) Des familles des victimes du vol 752 d’Ukraine International Airlines ont joint leurs voix aux nombreuses autres qui réclament le renversement du pouvoir islamiste en Iran lors d’une série de manifestations de solidarité qui se sont déroulées samedi au Canada.

La Presse Canadienne

Des « chaînes humaines » se sont formées dans 10 villes canadiennes, dont Montréal. Elles étaient organisées à l’échelle mondiale par l’Association des familles des victimes du vol PS752.

À Toronto, les manifestants ont bordé des tronçons de la rue Younge en scandant : « femmes, vie, liberté » et « dites son nom : Mahsa Amini », cette femme qui est morte après avoir été détenue par la police des mœurs iranienne en septembre, pour avoir prétendument contrevenu au strict code vestimentaire islamique pour les femmes. Des automobilistes ont appuyé les manifestants en klaxonnant aux diverses intersections.

Plusieurs manifestants ont brandi des photos d’êtres chers qui faisaient partie des 176 personnes tuées le 8 janvier 2020 lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu un avion de ligne ukrainien.

Arash Morattab, qui a perdu son frère et sa belle-sœur dans la tragédie aérienne, a affirmé que les familles des victimes du vol 752 partagent la cause du mouvement de protestation qui frappe l’Iran depuis plus d’un mois.

Nous sommes tous les victimes d’un régime qui a commencé à tuer des gens dès son installation et qui continue à le faire, a-t-elle souligné. Le régime a tué nos êtres chers en janvier 2020. Aujourd’hui, ils tuent d’autres gens qui se battent pour leurs droits. Arash Morattab,

Sara Ahmadi, dont le conjoint de fait a été tué, affirme que la lutte pour la justice est particulièrement sensible pour toutes les femmes iraniennes qui continuent de se voir refuser la liberté. Elle-même dit qu’elle a éprouvé des problèmes avec le régime parce qu’elle n’était pas légalement mariée à son conjoint.

« Les femmes n’ont aucun droit dans mon pays. Ce n’est pas seulement au sujet du hijab, c’est au sujet de tout. »

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau étati présent à l'une des manifestations réclamant le renversement du régime iranien sur le pont Alexandra entre Ottawa et Gatineau, samedi.

Depuis le début du mouvement de protestation qui a balayé 125 villes iraniennes, au moins 270 personnes ont été tuées. Les forces de l’ordre ont fait 14 000 arrestations, selon le groupe Human Rights Activists.

Le gouvernement canadien a réagi en sanctionnant le régime iranien, nommément 48 ressortissants et 16 entités « en rapport avec des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne, l’atteinte grave et continue à la paix et à la sécurité internationales, et les activités continues de désinformation parrainées par l’État commises par l’Iran ».

Mais pour Amirali Alavi, un des organisateurs de la manifestation, cette mesure ne va pas assez loin.

« Nous sommes ici pour demander à notre gouvernement et au Canada de se placer du bon côté de l’histoire, a-t-il déclaré. Il faut cesser de négocier avec le régime en place en Iran pendant que les gens se battent dans les rues. »