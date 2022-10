Compte tenu du vieillissement de la population et du faible taux de reproduction, l’immigration est le principal moteur de la croissance démographique canadienne.

(Ottawa) Les immigrants représentent 23 % de la population canadienne, selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada, le mercredi 26 octobre. Il s’agit de la plus forte proportion depuis la Confédération et la part la plus élevée parmi les pays du G7.

Suzanne Colpron La Presse

« En 2021, plus de 8,3 millions de personnes, soit près du quart (23,0 %) de la population, étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada », peut-on lire.

Compte tenu du vieillissement de la population et du faible taux de reproduction, l’immigration est le principal moteur de la croissance démographique canadienne. « Si ces tendances se poursuivent, selon les projections démographiques récentes de Statistique Canada, les immigrants pourraient représenter de 29,1 % à 34,0 % de la population du Canada d’ici 2041. »

Langue officielle

Pour ce qui est de la situation linguistique, on note qu’au Québec, 25,5 % des nouveaux arrivants avaient l’anglais comme première langue officielle parlée en 2021, alors qu’un peu plus de la moitié (54,5 %) avait le français comme première langue officielle parlée. Près de 15 % avaient les deux langues et 5,3 % n’en avaient aucune des deux.

À l’extérieur du Québec, près de neuf immigrants récents sur 10 (89,1 %) avaient seulement l’anglais comme première langue officielle parlée.

La grande majorité (92,7 %) des nouveaux arrivants sont capables de soutenir une conversation en français ou en anglais.

La part du Québec baisse

Les données de Statistique Canada montrent aussi que la proportion des immigrants qui choisissent le Québec diminue progressivement depuis une décennie.

En 2011, le poids du Québec dans l’ensemble canadien était de 19,2 %. Cette part est passée à 17,8 % en 2016 à 15,3 % en 2021.

Les faits saillants Près de la moitié (46,4%) des immigrants récents vivant au Québec ont été admis en vertu du programme des travailleurs qualifiés.

Plus de neuf immigrants récents sur 10 vivent dans un grand centre urbain comptant plus de 100 000 habitants. Toutefois, la part de nouveaux arrivants établis dans les trois plus grandes villes - Montréal, Toronto et Vancouver - diminue. La baisse la plus forte a été enregistrée à Montréal, où elle est passée de 14,8 % en 2016 à 12,2 % en 2021.

Chez les immigrants récents, 36,6% sont venus au Canada grâce à un permis de travail ou d’études ou comme demandeurs d’asile avant d’être admis en tant que résidents permanents.

Plus de la moitié des nouveaux arrivants ont été sélectionnés dans la catégorie économique. Parmi eux, 34,5 % ont été choisis dans le cadre de programmes de travailleurs qualifiés et 33,6 %, dans le cadre du Programme des candidats des provinces.

Un peu plus de 1,3 million de nouveaux immigrants ont été admis de façon permanente au Canada de 2016 à 2021.

L’Asie, incluant le Moyen-Orient, est le continent de naissance de 62,0 % des nouveaux venus. L’Inde est en tête du classement des pays de naissance de l’immigration récente au Canada.

La part de nouveaux arrivants d’Europe a diminué de 61,6 % en 1971 à 10,1 % en 2021.

La proportion d'enfants d'immigrants de moins de 15 ans augmente. Elle est passée de 26,7% en 2011 à 31,5% en 2021.

Plus d'une personne sur cinq approche de l'âge de la retraite (55 à 64 ans) au pays, un niveau record. Les personnes de 55 à 64 ans sont plus nombreuses que les jeunes de 15 à 24 ans.