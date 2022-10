(Halifax) Une semaine après que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a demandé à Ottawa plus de soldats pour aider à nettoyer les dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona, il y a en fait moins de troupes sur le terrain qu’il n’y en avait plus tôt cette semaine.

La Presse Canadienne

Daniel Minden, attaché de presse de la ministre de la Défense Anita Anand, a indiqué dans un courriel qu’il y avait environ 550 membres des Forces armées canadiennes en Nouvelle-Écosse la fin de semaine dernière, mais que ce nombre avait été réduit à 400 en date de jeudi.

Le 29 septembre, le premier ministre Tim Houston a déclaré que la province avait besoin de 1000 militaires pour aider à déplacer les arbres, à nettoyer les débris et à effectuer d’autres tâches.

M. Minden a confirmé que le gouvernement fédéral avait reçu récemment une lettre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse demandant plus de troupes.

Il a affirmé par courriel qu’Ottawa continuerait de déployer le « bon nombre de personnel » pour accomplir les tâches assignées par la province, mais il n’a pas fait mention de l’envoi de plus de soldats.

Le bureau de M. Houston a publié vendredi une déclaration disant que le premier ministre était déçu de la réponse d’Ottawa.

« Si notre demande de personnel supplémentaire avait été satisfaite, nous en serions plus loin (dans les travaux), a dit la porte-parole Catherine Klimek dans un communiqué envoyé par courriel. C’est décevant que le gouvernement fédéral ne l’ait pas vu de cette façon. »

Vendredi après-midi, environ 2300 clients de Nova Scotia Power étaient sans électricité, dont approximativement 90 % dans le nord-est de la province, où Fiona a frappé le plus durement. Au plus fort de la tempête, tôt le 24 septembre, plus de 500 000 propriétés et commerces dans le Canada atlantique n’avaient pas de courant, incluant 415 000 en Nouvelle-Écosse. Cela représentait environ 80 % des clients de Nova Scotia Power.

À l’Île-du-Prince-Édouard, 82 000 clients de Maritime Electric étaient sans électricité il y a près de deux semaines. Cela équivalait à environ 90 % des clients du service public.

Vendredi, le nombre de foyers et d’entreprises à l’Île-du-Prince-Édouard sans électricité semblait être en augmentation.

Pendant une grande partie de la dernière semaine, Maritime Electric a signalé qu’environ 9000 de ses 86 000 clients attendaient toujours d’être reconnectés au réseau électrique — mais ce nombre est passé à 11 000 vendredi matin.

Il n’y avait aucune explication sur le site web du service public et le porte-parole de la société, Kim Griffin, n’a pas pu être joint pour commenter la situation.