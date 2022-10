(Ottawa) Le débat est politique, mais aussi juridique : alors que l’opposition à Ottawa exhorte le gouvernement à faire passer à la trappe l’Entente sur les tiers pays sûrs, la Cour suprême du Canada entend une cause notamment portée par trois groupes de défense des droits de la personne qui veulent la faire invalider.

Mélanie Marquis La Presse

Les avocats des appelants avaient devant eux jeudi un trio de juges manifestement dubitatifs. Les magistrats Malcolm Rowe, Russell Brown et Suzanne Côté, en particulier, ont clairement affiché leur scepticisme par rapport aux arguments mis de l’avant par Andrew Brouwer, l’avocat d’Amnistie internationale.

Le juge Rowe lui a demandé si un accord entre deux nations, qui ratisse aussi large, devrait être relégué aux oubliettes sous prétexte que quelques demandeurs se retrouvent ensuite derrière les barreaux aux États-Unis – il a, au passage, contesté que cela se produisait « automatiquement », comme l’a plaidé Me Brouwer.

« En disant que dans un pays de 350 millions d’habitants, où 200 millions de personnes arrivent illégalement chaque année, il y aura une poignée de gens qui ne sont pas traités adéquatement […], êtes-vous en train de nous dire qu’on ne peut plus jamais refouler une personne, car ce serait contraire à la Charte ? », a-t-il lancé.

« La preuve semble démontrer qu’il y a aux États-Unis un régime de détention robuste, incluant le droit à un avocat. Je comprends ce que vous dites, que [les demandeurs d’asile] sont déportés immédiatement, mais ils ne sont pas déportés dans un vide », est aussi intervenue la juge Côté.

Parmi les appelants dans cette cause figurent des citoyens du Salvador, de la Syrie et de l’Éthiopie qui ont été refoulés vers les États-Unis, d’où ils arrivaient pour faire une demande d’asile au Canada. Leurs avocats sont d’avis que l’Entente sur les tiers pays sûrs viole l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés

Les groupes de défense des réfugiés s’étaient insurgés contre l’entente alors que l’administration de Donald Trump se montrait particulièrement hostile aux demandeurs d’asile. Ces groupes s’étaient donc tournés vers les tribunaux en 2017.

La Cour fédérale d’appel avait maintenu en avril 2021 l’entente qui est entrée en vigueur en 2004, annulant le jugement préalable de la Cour fédérale qui avait conclu que l’accord entre le Canada et les États-Unis était inconstitutionnel.

En vertu de l’accord, le Canada peut refouler un demandeur du statut de réfugié qui arrive à un point d’entrée terrestre officiel de la frontière, puisqu’il doit faire cette demande aux États-Unis, où il était d’abord arrivé – d’où le phénomène de demandeurs d’asile qui empruntent le chemin Roxham, entre autres.

Un débat aussi politique

L’audience devant la Cour suprême du Canada survient alors que l’Entente sur les tiers pays sûrs fait l’objet de vifs débats politiques à la Chambre des communes. Les trois partis d’opposition talonnent les libéraux en leur demandant de suspendre ce pacte entre le Canada et les États-Unis.

Le fait que le fédéral ait loué pour 10 ans, sans appel d’offres, les terrains d’un important contributeur du Parti libéral du Canada afin de loger les migrants qui traversent la frontière par le chemin Roxham, comme l’avait révélé La Presse en décembre dernier, suscite l’ire des députés de l’opposition.

D’autant plus que le gouvernement refuse de dévoiler la valeur dudit contrat.

Pour tenter d’y voir plus clair, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique a déclenché une enquête, à l’instigation du député bloquiste René Villemure, appuyé par l’opposition.

Sous intense pression depuis plusieurs jours, le gouvernement fédéral fait valoir que l’accord est en cours de renégociation. À son arrivée au parlement pour la rencontre du cabinet, jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau s’est fait demander si les États-Unis étaient un tiers pays sûr.

Il a répondu par l’affirmative.

« Évidemment, on a des préoccupations avec l’entente. C’est pour ça qu’on demande de renégocier depuis longtemps. On va toujours s’assurer que nos principes et nos valeurs en matière d’immigration, en respect des droits de la personne, sont toujours respectés », a-t-il toutefois ajouté en mêlée de presse.

Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino a convenu que le pacte n’était pas « idéal », mais qu’en même temps, des ententes entourant la frontière longue de 9000 km entre le Canada et les États-Unis étaient nécessaires.

Les négociations entre Ottawa et Washington pour moderniser l’accord sont « en bonne voie » de donner des résultats, a-t-il assuré, sans fournir d’échéancier précis sur le moment où une nouvelle entente entre voisins pourrait survenir.

Avec La Presse Canadienne