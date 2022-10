Les catastrophes deviennent de plus en plus fréquentes et destructrices selon le général. L’armée est donc davantage sollicitée, malgré une pénurie de personnel.

(Ottawa) Le chef d’état-major de la Défense affirme que les Forces armées canadiennes sont trop souvent sollicitées en premier lorsqu’il s’agit de répondre à des catastrophes naturelles, comme des tempêtes post-tropicales.

La Presse Canadienne

Le général Wayne Eyre a rappelé jeudi qu’on devrait se tourner vers l’armée en dernier recours après une catastrophe naturelle. Mais il soutient qu’avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces évènements, l’armée est de plus en plus sollicitée dès le départ.

Le chef d’état-major a fait ces commentaires jeudi lors de son témoignage devant un comité parlementaire, alors que des centaines de militaires continuent de participer aux efforts de rétablissement après le passage de la tempête post-tropicale Fiona au Canada atlantique.

Le général Eyre précise que l’armée, qui est aux prises avec une grave pénurie de personnel, devra toujours être prête à réagir si elle est appelée à prêter main-forte.

Mais il soutient aussi que davantage doit être fait, au provincial et au municipal, pour se préparer à des catastrophes, à mesure qu’elles deviennent plus fréquentes et plus destructrices.