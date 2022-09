(Îles-De-La-Madeleine) Le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu jeudi aux Îles-de-la-Madeleine pour garantir de vive voix un soutien du gouvernement fédéral aux Madelinots qui se remettent du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

M. Trudeau s’est entretenu avec le maire par intérim, Gaétan Richard, en plus de rencontrer des pêcheurs et des aînés de la région.

Il devrait répondre aux questions des médias plus tard jeudi, après avoir rencontré les propriétaires d’une petite entreprise.

Accompagné de la députée fédérale de la région et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, M. Trudeau s’est notamment rendu au quai de la Pointe-Basse, qui a été quelque peu endommagé par les imposantes vagues causées par Fiona.

En temps normal, une moins grande quantité de bateaux s’y seraient retrouvés, mais une grue est défectueuse et n’a pas permis de mettre en cale sèche les embarcations avant l’arrivée de la tempête.

« Ça a passé proche, trop proche », a dit M. Trudeau aux pêcheurs demandant l’aide du fédéral ainsi qu’une collaboration avec les autorités provinciales et locales.

Le premier ministre s’est rendu, plus tôt cette semaine, au Canada Atlantique, région frappée de plein fouet par la tempête.

Ottawa a dépêché environ 600 militaires en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, à la demande de ces provinces, pour aider à enlever des débris, à rétablir le courant et à réparer des routes endommagées.

Aucune demande d’assistance de l’armée n’a été faite pour les Îles-de-la-Madeleine, a récemment souligné la ministre de la Défense, Anita Anand. Elle a insisté pour dire que les militaires se tenaient prêts à intervenir si nécessaire.

Au cours de la fin de semaine dernière, Fiona, avec ses vents de plus de 120 km/h, a causé des dommages sur des routes, des toitures ainsi que des berges, en plus d’avoir inondé des bâtiments.

« Je sais que [les Madelinots] sont habitués aux tempêtes, mais celle-ci, elle a frappé fort », a dit M. Trudeau en début de semaine, assurant que son gouvernement sera au rendez-vous pour aider la communauté de l’est du Québec à se relever.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre du Québec et candidat à sa réélection, François Legault, s’est aussi rendu aux Îles-de-la-Madeleine. Il a promis que le gouvernement provincial couvrirait « la différence, pour tout ce qui n’est pas assurable par les assurances régulières ».

M. Legault s’est également engagé à investir 100 millions contre l’érosion des berges partout dans la province, mais ne s’est pas avancé sur une somme particulière pour l’archipel.

Sur la question des compensations pour des pertes qui ne sont pas couvertes par les assurances, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a mentionné mercredi que le fédéral a l’habitude de contribuer financièrement à ce chapitre en vertu d’accords de longue date avec les autorités provinciales en cas de catastrophe.

L’évaluation des dégâts et des besoins financiers tombe sous la juridiction des provinces, mais M. LeBlanc a fait savoir qu’Ottawa était prêt à débourser des montants « à l’avance ».

« Nous savons que le coût sera élevé. Nous n’avons pas besoin d’attendre l’audit final pour être en mesure d’aider les gens immédiatement », a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs réitéré que des discussions en cours incluent les compagnies d’assurance et visent à trouver la meilleure façon, à l’avenir, de couvrir les dommages causés par des évènements météorologiques extrêmes qui risquent de devenir de plus en plus fréquents.

Si les Îles-de-la-Madeleine ont subi les affres de Fiona, il n’en reste pas moins que les impacts causés par la tempête ont été encore plus dévastateurs dans les provinces de l’Atlantique.

Fiona a notamment causé deux décès, soit celui d’une femme de 73 ans de Port aux Basques, sur l’île de Terre-Neuve, ainsi que celui d’un homme de 81 ans de Lower Prospect, en Nouvelle-Écosse.