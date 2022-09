(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le gouvernement fédéral a approuvé la demande d’aide fédérale de la Nouvelle-Écosse et qu’il déploiera les Forces armées canadiennes pour aider la province à se remettre de la dévastation causée par la tempête post-tropicale Fiona.

La Presse Canadienne

Il a annulé sa visite prévue au Japon pour les funérailles d’État de l’ancien premier ministre Shinzo Abe afin de se concentrer plutôt sur le soutien aux Canadiens touchés par la tempête.

Par ailleurs, M. Trudeau a annoncé samedi que le gouvernement fédéral versera une somme égale aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne par des particuliers et des sociétés au cours des 30 prochains jours.

Fiona, l’une des tempêtes les plus violentes à avoir frappé l’est du Canada, a laissé une trace de destruction dans son sillage samedi dans les provinces de l’Atlantique et aux Îles-de-la-Madeleine avant de se diriger vers la Basse-Côte-Nord et sur l’ouest de Terre-Neuve.

Un lendemain difficile

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, et plusieurs membres de son Cabinet devaient visiter en hélicoptère, dimanche matin, certaines des régions du Cap-Breton, les plus durement touchées.

Il y avait dimanche à 6 h, heure locale, toujours près de 267 000 clients de la Nouvelle-Écosse sans électricité alors que pratiquement l’ensemble des citoyens de l’Île-du-Prince-Édouard, soit 82 414 clients de Maritime Electric, se sont réveillés pour une deuxième journée dans l’obscurité.

Le bilan matinal faisait aussi état de plus de 20 600 maisons et entreprises privées de courant au Nouveau-Brunswick, où les services publics de la province préviennent qu’il pourrait s’écouler encore plusieurs jours avant le retour de l’électricité dans tous les secteurs.

À Terre-Neuve-et-Labrador, Newfoundland Power a signalé des pannes touchant plus de 3600 clients, car des vents de tempête tropicale ont déraciné des arbres et endommagé des lignes électriques, bien qu’Environnement Canada ait déclaré que les vents diminueraient d’intensité dimanche matin.

Des avertissements de vents, soufflant à 80 km/h, étaient toujours en vigueur pour les régions de régions de Red Bay à L’Anse-au-Clair, de Port Saunders et du détroit de Belle Isle, avec des rafales de 100 à 110 km/h.