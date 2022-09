Je n’invente rien en disant que 100 % de toutes les semences génétiquement modifiées au Canada sont au minimum tolérantes à un ou deux herbicides. Il n’y a rien sur le marché pour sauver le monde ou nourrir plus de gens quand on fait face à des sécheresses ; 99,9 % de tous les OGM sont faits pour tolérer les herbicides. Les OGM, au final, c’est fait pour nourrir le bétail et les voitures.