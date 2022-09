(Ottawa) Le roi Charles III a officiellement été proclamé chef de l’État canadien, samedi matin, lors d’une cérémonie à Rideau Hall.

La Presse Canadienne

La gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau et les membres du conseil des ministres se sont réunis peu après 10 heures afin de signer l’approbation du décret et la proclamation pour l’accession du nouveau souverain.

Assis au côté de Mme Simon, le premier ministre a demandé : « Pouvons-nous procéder à la proclamation de l’accession ? » Après que la gouverneure générale a acquiescé, ils ont tous deux signé l’approbation du décret.

Après un court moment de silence, tous les invités dans la salle ont applaudi en l’honneur du roi Charles III, qui venait d’être proclamé chef de l’État canadien.

Quelques minutes plus tard, le héraut d’armes du Canada, le Dr Samy Khalid, a lu la proclamation de l’accession du nouveau souverain en public. Trois trompettistes des Forces armées canadiennes ont annoncé le début de la cérémonie.

« Son Altesse Royale le prince Charles Philip Arthur George est maintenant Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni, du Canada, chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à qui nous reconnaissons toute foi et allégeance », a annoncé le héraut d’armes.

« Vive le roi ! » a-t-il conclu lors de la lecture de l’annonce officielle en français, qui a été faite alors que la salve de 21 coups de canon s’était amorcée.

La fanfare de 28 membres des Forces armées canadiennes a ensuite joué « God Save the King » pendant la salve d’armes, avant d’enchaîner avec le Ô Canada.

Le premier ministre Trudeau s’est présenté à Rideau Hall avec son fils Adrien et a déposé des fleurs près du livre de condoléances à la mémoire de la reine Élisabeth II, décédée jeudi à l’âge de 96 ans.

Le drapeau canadien a été levé pour marquer l’accession du nouveau souverain, mais il a été remis en berne immédiatement et le demeurera pour la durée de la période officielle de deuil.

« Notre deuil collectif témoigne de l’affection profonde et durable que nous avions pour notre reine et du lien palpable qu’elle entretenait avec le Canada. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, j’offre mes plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi », a souligné la gouverneure générale dans un communiqué, samedi.

Alors que nous nous tournons vers le futur, je suis honorée de représenter la Couronne au Canada et de proclamer l’accession au trône de Sa Majesté le roi Charles III — le nouveau Roi du Canada. En ce moment historique, nous sommes impatients d’accueillir Sa Majesté et la reine consort au Canada, et de poursuivre les conversations importantes sur la réconciliation, la diversité et notre mieux-être collectif. Puisse-t-il régner longtemps. Mary Simon, gouverneure générale du Canada

La cérémonie à Ottawa a été plus modeste que celle qui a eu lieu plus tôt samedi à Londres, où Charles III a été officiellement proclamé monarque britannique.

Le nouveau roi a approuvé une série d’ordonnances, entre autres déclarant le jour des funérailles de sa mère un jour férié. La date des funérailles nationales n’a pas été annoncée, mais elle devrait avoir lieu vers le 19 septembre.

La date de la cérémonie nationale de commémoration pour la reine Élisabeth II au Canada n’est donc toujours pas connue, puisque les responsables à Ottawa attendent la confirmation de la date de ses funérailles d’État au Royaume-Uni.