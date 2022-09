Myles Sanderson, le deuxième suspect de la tuerie au couteau en Saskatchewan, est mort à la suite de blessures auto-infligées, ont rapporté l’Associated Press et plusieurs médias mercredi soir. Plus tôt, la GRC avait annoncé avoir appréhendé le suspect après une traque de quatre jours.

Delphine Belzile La Presse

Louise Leduc La Presse

La Gendarmerie royale du Canada a confirmé avoir amené Myles Sanderson au poste de police près de Rosthern, au nord de Saskatoon, mercredi vers 15 h 30, heure locale.

L’arrestation de Myles Sanderson met fin à une incessante traque. Un peu plus tôt lundi, un avis envoyé via le système d’alerte d’urgence de la Saskatchewan signalait la présence d’une personne armée d’un couteau conduisant un véhicule volé au nord-est de Saskatoon.

Le frère de Sanderson, l’autre suspect, a été retrouvé mort près de l’une des scènes de crime lundi. La police a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un suicide. Myles Sanderson fait toutefois l’objet d’une enquête sur la mort de son frère.

PHOTO GRC PAR REUTERS Myles Sanderson

En novembre dernier, Myles Sanderson avait violé ses conditions de libération. La Commission des libérations conditionnelles, dans sa décision de le garder en liberté, avait estimé en février qu’il ne représentait pas « un risque excessif pour la société ». Au cours des 20 dernières années, Myles Sanderson a été condamné à 59 chefs d’accusation notamment pour agression, agression armée, agression à l’égard d’un policier et vol.

Il est maintenant accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction à la suite des attaques aux couteaux contre la nation crie de James Smith et le village de Weldon, qui ont fait 10 morts et 18 blessés dimanche.

Neuf victimes du même village cri

La nouvelle est tombée le jour même où l’identité des victimes a été dévoilée par les policiers. La Gendarmerie royale du Canada a publié mercredi les noms et photographies des dix personnes assassinées, qui ont entre 23 et 78 ans. Selon les policiers, certains ont été ciblés, tandis que d’autres ont été frappées au hasard.

En conférence de presse mercredi à Saskatoon, Mark Arcand, l’un des leaders cris de la Saskatchewan, a annoncé avoir perdu sa sœur, Bonnie Burns, 48 ans, ainsi que son neveu Gregory, 28 ans. Sa sœur est décédée à l’extérieur de sa maison, en essayant en vain de protéger son fils, a-t-il expliqué. Un autre de ses fils a été poignardé au cou, mais il a survécu. Les autres garçons de Bonnie Burns ont assisté à la scène tragique, impuissants.

À ses côtés en conférence de presse se trouvait Buggy Burns, totalement dévasté, le visage rougi par les larmes : dans les attaques, il a perdu à la fois sa conjointe et un fils.

Pour la famille Burns, comme pour toutes les autres qui ont perdu un proche, la prochaine étape est maintenant de récupérer les dépouilles et de préparer une cérémonie pour célébrer la vie des défunts. « On ignore encore quand cela pourra être fait », a poursuivi Mark Arcand.

La dévastation est si énorme, d’en guérir, ce sera une montagne à gravir. Mark Arcand

Des proches des victimes ont pris la parole en public pour la première fois mercredi.

Sur Facebook, Michael Brett Burns a écrit avoir perdu plusieurs membres de sa famille. « Il y avait des corps partout sur le sol, certains étaient morts, d’autres étaient gravement blessés par les coups de couteau, ils saignaient. […] C’était une zone de guerre. Dans les yeux de ceux qui ont été agressés, on pouvait lire la douleur et la souffrance. »

La mère de Myles Sanderson a accordé une entrevue à CBC News. « Je veux m’excuser pour mon fils, mes fils. Nous ne connaissons pas toute l’histoire, mais je veux m’excuser auprès de tous ceux qui ont été blessés et touchés par cette terrible situation », a-t-elle déclaré.

La liste des victimes

Thomas Burns, 23 ans, de James Smith

Carol Burns, 46 ans, de James Smith

Gregory Burns, 28 ans, de James Smith

Lydia Gloria Burns, 61 ans, de James Smith

Bonnie Burns, 48 ans, de James Smith

Earl Burns, 66 ans, de James Smith

Lana Head, 49 ans, de James Smith

Christian Head, 54 ans, de James Smith

Robert Sanderson, 49 ans, de James Smith

Wesley Petterson, 78 ans, de Weldon.

En collaboration avec La Presse Canadienne