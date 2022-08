(Ottawa) Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, témoignera ce vendredi devant les membres du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes à propos des retards dans la livraison des services dans les aéroports et auprès des compagnies aériennes qui ont grandement indisposé les voyageurs au cours des derniers mois.

La Presse Canadienne

Les compagnies aériennes et les aéroports ont été aux prises avec une augmentation du nombre de clients cet été, aggravée par des pénuries de personnel affectant à la fois les transporteurs et les agences fédérales.

Cette conjoncture a causé de nombreuses annulations de vols, des retards dans la remise des bagages et de longues files d’attente, en particulier à l’Aéroport international Lester-B.-Pearson, de Toronto.

La Commission des transports a voté à l’unanimité la semaine dernière en faveur de la tenue d’une audience sur les retards et a invité le ministre Alghabra à y témoigner. Le ministre a récemment échoué un test de COVID-19 ; il comparaîtra donc par vidéoconférence.

Transports Canada a déclaré dans un communiqué publié récemment qu’il travaillait avec des partenaires de l’industrie pour améliorer les conditions dans les aéroports et a cité moins d’annulations et de retards au cours de la première semaine d’août par rapport à un mois plus tôt.