Ottawa ajoute de nouveaux bureaux pour les demandes non urgentes

(Ottawa) Il sera bientôt possible de récupérer son passeport en personne dans quatre villes où ce service n’était pas encore offert, a appris La Presse. La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, doit en faire l’annonce ce mercredi matin à Trois-Rivières.

Mylène Crête La Presse

Les voyageurs pourront donc faire une demande de passeport non urgente en personne au bureau de Service Canada de la rue Royale et le récupérer sur place 10 jours plus tard au lieu de devoir se déplacer à Québec ou à Montréal pour effectuer ces démarches.

Il en sera de même dans les villes de Sault-Sainte-Marie en Ontario, de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard, et de Red Deer en Alberta.

Le gouvernement fédéral, toujours aux prises avec un important arriéré de demandes de passeport, veut éviter que les gens ne réclament leur nouveau document de voyage par la poste, a indiqué une source bien au fait du dossier.

Le ministère de l’Emploi et du Développement social avait mal anticipé le désir de voyager des Canadiens après deux ans de pandémie. Il a reçu plus d’un million de demandes en 2022, mais n’avait réussi à en traiter que près de 750 000 en date du 11 août. Il s’agit des dernières statistiques à avoir été rendues publiques par le Ministère.

Au plus fort de la crise à la fin du mois de juin, des centaines de voyageurs désespérés faisaient la file durant des jours devant le bureau de Service Canada situé dans le Complexe Guy-Favreau à Montréal dans l’espoir d’obtenir leur précieux document à temps pour leurs vacances estivales à l’étranger.

Le volume de nouvelles demandes a diminué depuis, passant de 266 027 en juin à 234 552 en juillet, mais le gouvernement anticipe une hausse probable des demandes de passeport cet automne en prévision des vacances de Noël.

Mme Gould avait déjà annoncé en juillet que le service de retrait de passeport était ajouté dans cinq bureaux de Service Canada : à Pointe-Claire, Brampton et Whitby en Ontario, dans le quartier Sundance de Calgary en Alberta, et à Richmond en Colombie-Britannique. D’autres bureaux dans d’autres localités un peu partout au pays seront ajoutés au cours des prochaines semaines.

Ce service se veut complémentaire à celui offert dans les 29 bureaux des passeports un peu partout au pays.