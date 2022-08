(Ottawa) L’ex-commissaire fédéral à la vie privée, Daniel Therrien, dit avoir été étonné d’apprendre qu’un outil aussi intrusif qu’un logiciel espion était utilisé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) depuis de nombreuses années dans le cadre d’enquêtes.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Une partie de ma surprise vient du fait qu’il y a eu un débat public à savoir […] à quel point la police peut utiliser des moyens pour surmonter les défis du cryptage (de données) et cela n’est jamais venu dans le débat public que (ce type d’outils) était utilisé à cet effet », a-t-il soutenu mardi en comparaissant devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes.

M. Therrien, qui était commissaire à la vie privée jusqu’à tout récemment, et ce, depuis 2014, estime que son ancien bureau aurait dû être consulté par la GRC avant qu’elle utilise un logiciel espion.

« C’est vrai qu’il y a toujours eu des méthodes de collecte, d’interception, de communications, mais vraiment, avec cet outil-là, on est dans un autre monde en termes du caractère intrusif des renseignements en question », a-t-il dit aux membres du comité.

« Je ne suis pas d’accord que l’utilisation de cet outil-là étant donné son caractère extrêmement intrusif n’aurait pas dû donner lieu à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. »

La veille, un commissaire adjoint de la GRC, Mark Flynn, indiquait devant le même comité que le recours à cette technologie remontait à « avant 2012 ».

Une réponse à la question écrite d’un député conservateur, déposée au Parlement à la fin juin, a révélé que le corps policier utilisait un logiciel espion sans avoir consulté le commissaire à la vie privée au préalable.

Le comité de la Chambre des communes a depuis lancé une enquête pour faire la lumière sur le sujet et la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a indiqué aux élus par écrit que le logiciel espion avait été employé dans 32 enquêtes depuis 2017 et que cela a ciblé 49 appareils.

Cette technologie permet d’installer un logiciel espion sur un téléphone cellulaire à l’insu de son utilisateur, de capter ou d’écouter une communication sur l’appareil, de capter ou de visionner avec les caméras, de consulter les photos et messages textes.

En répondant aux questions des élus fédéraux mardi, M. Therrien a qualifié de « bon départ » les paramètres qui existent déjà pour encadrer l’utilisation par la GRC d’un logiciel espion.

Un mandat doit être obtenu par un juge pour l’autoriser et cette technique d’enquête ne peut être employée que dans le cas d’infractions graves, comme dans des cas de terrorisme ou de meurtres.

M. Therrien estime toutefois que les mécanismes en place peuvent probablement être améliorés. Il s’est dit d’accord avec la demande de celui qui lui a succédé comme commissaire, Philippe Dufresne, que des évaluations d’impacts sur la vie privée soient rendues obligatoires en vertu de la loi.

Il a invité les élus à clarifier à quels moments exactement ces évaluations devaient être menées et le type d’informations qu’elles devraient contenir pour être réellement utiles.

« J’ai vu beaucoup de cas où les évaluations sont un exercice purement mécanique, un exercice (pour cocher des cases) – et ça ne sert à rien. Le but est de s’assurer que les programmes et les activités soient conçus de façon à respecter la vie privée et, au surplus, la vie privée comme un droit fondamental », a affirmé l’ex-commissaire.

Comparaissant aussi devant les élus fédéraux, la présidente du Conseil du Canada de l’accès et la vie privée, Sharon Polsky, a aussi soutenu que des organisations tenues de remplir des évaluations rendent l’exercice inutile dans leur façon de s’y prêter.

Elle a soutenu que le Canada pourrait s’inspirer de pays européens, où les évaluations d’impact mettent l’accent sur les risques pour l’individu dont les informations sont collectées et utilisées. « Ce n’est pas le risque pour l’organisation. Et, d’après mon expérience, c’est trop souvent la façon dont les organisations canadiennes voient les choses », a-t-elle dit.

Le comité parlementaire doit entendre d’autres témoins mardi après-midi, dont une représentante de l’Association canadienne des libertés civiles.

Avec Michel Saba, La Presse Canadienne