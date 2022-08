Anciens combattants

Le cannabis médical de plus en plus populaire

Le cannabis médical est de plus en plus populaire chez les anciens combattants canadiens, montrent de nouvelles données du gouvernement fédéral. Ce dernier prévoit dépenser plus de 195 millions en 2022-2023 dans un programme y étant consacré, une hausse d’environ 27 % par rapport à l’an dernier.