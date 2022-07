Visite papale au Canada

La fin d’un séjour dans un « esprit de pénitence »

(Québec) Le pape François a quitté Québec et la province en début d’après-midi vendredi pour s’envoler pour Iqaluit, dernière étape de son voyage au Canada. Il s’était entretenu plus tôt avec des survivants des pensionnats autochtones et avec le premier ministre François Legault.