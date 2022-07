La cérémonie du pape François à la Citadelle de Québec en fin d’après-midi mercredi est reportée d’une heure en raison d’un vol retardé.

Lila Dussault La Presse

Le grand jour est arrivé à Québec : le pape François atterrira en après-midi dans la capitale et se rendra ensuite à la Citadelle de Québec. Ses déplacements seront retransmis en direct sur les Plaines d’Abraham.

Le pape François s’est envolé d’Edmonton mercredi matin, vers 9 h. Après avoir parcouru près de 3813 kilomètres pendant plus de quatre heures, son atterrissage à l’aéroport Jean-Lesage de Québec est prévu pour 15 h 05.

Le Saint-Père sortira par l’arrière de l’avion, aidé par un ambulateur, de la même façon qu’à Edmonton. Il sera accueilli par deux aînées innues, survivantes des pensionnats autochtones venant d’Ekuanishit et de Pessamit. Le Grand Chef de la nation huronne-wendat de Wendake, Rémy Vincent, et ​​la Grande Chef au gouvernement de la nation Crie, Mandy Gull-Masty, de même que plusieurs politiciens et dignitaires du Québec, dont le premier ministre François Legault, le lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon et l’évêque auxiliaire pour l’archidiocèse de Québec, Mgr Marc Pelchat, seront aussi sur place.

Parcours jusqu’à la Citadelle

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a publié sur les réseaux sociaux le tracé prévu pour transporter le pape de l’aéroport jusqu’à la résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec. Le trajet se fera par la route de l’aéroport et Grande Allée Est, vers 15 h 20.

IMAGE FOURNIE PAR LE SPVQ

Des clôtures ont été installées dans les derniers jours le long du trajet du pape, et un peu partout dans le Vieux-Québec, pour permettre à la foule d’observer la papemobile.

Une cérémonie à la Citadelle débutera une heure plus tard que prévu, soit vers 16 h 40, en raison d’un retard d’avion transportant des leaders autochtones.

Le pape rencontrera aussi à la Citadelle le premier ministre du Canada Justin Trudeau et la gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

Discours, marche et festivités

Des représentations d’artistes autochtones et non-autochtones seront présentées sur les Plaines d’Abraham dès 13 h 30 mercredi, jusqu’à 19 h.

Ces activités seront ponctuées de diffusions en direct de l’arrivée du pape et des cérémonies à la Citadelle de Québec sur la scène principale du Festival d’été de Québec, et dans le secteur de l’anneau de course.

Le discours très attendu du pape François se fera de la Citadelle de Québec en fin d’après-midi et sera retransmis en direct. Plusieurs regroupements autochtones, dont l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, souhaitent que le souverain pontife réitère ses excuses aux survivants des pensionnats autochtones à Québec, ce qui n’a rien de certain.

Une centaine de marcheurs venant de diverses Nations sont aussi partis de Wendake mercredi matin et cheminent avec les encouragements des automobilistes jusqu’à Québec. « Ça fait du bien de voir cette énergie nouvelle pour nous accompagner dans cette marche », a souligné Jay Launière-Mathias, directeur général de l’organisme Puamun Meshkenu, joint sur la route.

Leur arrivée est prévue sur les Plaines d’Abraham, au kiosque Edwin-Bélanger, vers 13 h 30.

La papemobile sur les Plaines

Le pape devrait faire un tour déambulatoire en papemobile sur les Plaines vers 18 h 15, selon la relationniste de l’organisation de la visite papale Laryssa Waler.

IMAGE FOURNIE PAR LE SPVQ

Le SPVQ, qui travaille en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, se dit prêt à l’arrivée du souverain pontife dans la capitale. Il sera responsable des enjeux de circulation du périmètre extérieur et d’une escorte par l’unité moto, précise Marie-Pier Rivard, agente aux communications du SPVQ.

« On est habitués, à Québec, de gérer des évènements de cette ampleur-là », rappelle Mme Rivard.