Le grand jour est arrivé à Québec : le pape François a atterri dans la capitale avant de se rendre à la Citadelle de Québec. Sur les Plaines d’Abraham et sur Grande Allée, massée derrière des clôtures, une foule espère pouvoir l’apercevoir lors de sa déambulation en papemobile.

Lila Dussault La Presse

Des milliers de personnes se sont rassemblées au centre-ville de Québec mercredi dans l’espoir d’apercevoir le pape François. Sur une grande scène située sur les Plaines d’Abraham, la cérémonie de son accueil à la Citadelle de Québec, débutée à 18 h, est diffusée en direct.

Quelques heures plus tôt, telle une vague orange, des dizaines de marcheurs qui ont parcouru un chemin plus ou moins long depuis le pensionnat de Pointe-Bleue à Mashteuiatsh, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, depuis une semaine, sont arrivés sur les Plaines d’Abraham. Un parcours de plus de 275 kilomètres.

Ils sont montés sur scène au rythme du groupe Black Bear faisant de la percussion sur un tambour fait sur mesure pour l’occasion et « dédié aux survivants [des pensionnats autochtones], aux familles et enfants qui ne sont jamais revenus », a précisé sur scène le directeur général de l’organisation Puamun Meshkenu, Jay Launière-Mathias.

Après des discours de survivantes des pensionnats, le chef l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador Ghislain Picard a pris la parole. « Et c’est une occasion aujourd’hui d’essayer de tourner la page, a-t-il souligné. Mais je ne veux pas sous-estimer les valeurs des survivants et survivantes qui sont les seuls à pouvoir évaluer la valeur des excuses du pape. »

Il en a profité pour rappeler que l’Église catholique présente ses excuses 30 ans après celles de l’Église anglicane (au courant des années 1990), et pour remercier les Québécois présents sur place pour soutenir les Premières Nations.

Le pape atterrit à Québec

Le Saint-Père a atterri à Québec vers 15 h et est sorti par l’arrière de l’avion, aidé par un ambulateur, de la même façon qu’à Edmonton. Il était accueilli par deux aînées innues, survivantes des pensionnats autochtones venant d’Ekuanishit et de Pessamit. Le Grand Chef de la nation huronne-wendat de Wendake, Rémy Vincent, et ​​la Grande Chef au gouvernement de la nation Crie, Mandy Gull-Masty, de même que plusieurs politiciens et dignitaires du Québec, dont le premier ministre François Legault, le lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon et l’évêque auxiliaire pour l’archidiocèse de Québec, Mgr Marc Pelchat, seront aussi sur place. Il s’est ensuite rendu à la Citadelle de Québec où la cérémonie à sa faveur a été retardée d’une heure.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les soldats du 22e régiment se préparent à recevoir le pape François à la Citadelle.

Le pape rencontrera aussi à la Citadelle le premier ministre du Canada Justin Trudeau et la gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le pape Fraçois est acceuilli par le premier ministre fédéral Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et Whit Fraser, le conjoint de la gouverneure.





Discours, marche et festivités

Des représentations d’artistes autochtones et non-autochtones ont commencé sur les Plaines d’Abraham dès 13 h 30 mercredi, et se poursuivront jusqu’à 19 h.

Ces activités sont ponctuées de diffusions en direct de l’arrivée du pape et des cérémonies à la Citadelle de Québec sur la scène principale du Festival d’été de Québec, et dans le secteur de l’anneau de course.

Le discours très attendu du pape François se fera de la Citadelle de Québec en fin d’après-midi et sera retransmis en direct. Plusieurs regroupements autochtones, dont l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, souhaitent que le souverain pontife réitère ses excuses aux survivants des pensionnats autochtones à Québec, ce qui n’a rien de certain.

La papemobile sur les Plaines

Le pape devrait faire un tour déambulatoire en papemobile sur les Plaines vers 18 h 15, selon la relationniste de l’organisation de la visite papale Laryssa Waler.

IMAGE FOURNIE PAR LE SPVQ

Le SPVQ, qui travaille en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, se dit prêt à l’arrivée du souverain pontife dans la capitale. Il sera responsable des enjeux de circulation du périmètre extérieur et d’une escorte par l’unité moto, précise Marie-Pier Rivard, agente aux communications du SPVQ.

« On est habitués, à Québec, de gérer des évènements de cette ampleur-là », rappelle Mme Rivard.

Rappelons que le pape François s’est envolé d’Edmonton mercredi matin, vers 9 h. Après avoir parcouru près de 3813 kilomètres pendant plus de quatre heures, il a atterri à l’aéroport Jean-Lesage de Québec vers 15 h.