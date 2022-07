En plein cœur de la saison touristique dans la capitale, la population de Québec et ses visiteurs observent avec curiosité les préparatifs pour l’arrivée du pape François mercredi. Une visite qui n’attire pas les foules.

Lila Dussault La Presse

Après deux années pandémiques, des dizaines de touristes fourmillent parmi les bâtiments ancestraux et les rues pittoresques du Vieux-Québec. Mais parmi tous ces visiteurs, peu sont au courant de l’arrivée du pape François avant leur visite, a observé La Presse.

Rappelons que le pape François effectue depuis le 24 juillet un pèlerinage qu’il qualifie de « pénitentiel » au Canada, d’une durée de sept jours. Le souverain pontife est arrivé en Alberta depuis dimanche et a présenté les excuses officielles de l’Église aux Autochtones pour les exactions passées lundi.

Sa venue à Québec mercredi sera suivie le lendemain d’une messe à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Des activités sont prévues sur les Plaines d’Abraham, notamment la diffusion en direct de l’arrivée du souverain pontife et de son discours. L’entrée est accessible à tous.

« Un petit regret »

Assis sur les plaines d’Abraham, Severine et Gennaro Cardillo, avec leur petit chien Pryam, n’avaient pas réalisé que le pape y serait avant d’organiser leur tournée à travers le Québec. « On a un petit regret, parce qu’on est Européens et on n’a pas eu l’occasion [de voir le pape] là-bas. »

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Gennaro Cardillo, Séverine Cardillo, Dany Coderre et Marie-Claude Prévost en vacances à Québec

Les deux visiteurs, accompagnés d’un couple d’amis québécois, ont passé quelques jours dans la capitale, mais quitteront avant l’arrivée du souverain pontife mercredi. Ils peuvent témoigner des préparatifs dans la capitale. « Il y a beaucoup de protection, observe Marie-Claude Prévost, originaire de Sainte-Julienne, dans Lanaudière. On a vu des policiers marcher et faire des allers-retours. »

À défaut d’être présents pour l’arrivée du pape mercredi, les deux couples observent la scène en train d’être montée sur les Plaines, près de la citadelle. Une autre est aussi en chantier à l’autre bout des Plaines. C’est à cet endroit qu’aura lieu la diffusion de l’arrivée papale.

Plusieurs autres touristes rencontrés sur place ont dit à La Presse que leur visite concordait par hasard avec celle du pape François. « Honnêtement, je n’en avais aucune idée, soutient Sara Parker, une jeune femme de 22 ans de Montréal. Je l’ai appris sur les signes de “non-parking” ! »

Pour elle, qui connaît bien Québec, la ville est achalandée. « J’étais surprise de voir que c’était aussi occupé un mardi », dit-elle.

Les étoiles sont alignées

D’autres sont enchantés d’être présents pour l’évènement. Pour Eduardo Melo, qui fête son 70e anniversaire mardi, la visite pontificale tombe à point. « En tant que Catholique, je pense que ça aurait dû être fait bien avant [la visite et les excuses aux peuples autochtones], estime-t-il. Mais je suis content qu’il soit là. »

Comment décrit-il la capitale ? « C’est plein, notre hôtel est complet ! »

En effet, l’hôtel Manoir de l’Esplanade, situé à l’angle des rues d’Auteuil et Saint-Louis, dans le Vieux-Québec, affiche complet. « Comme c’est souvent le cas l’été », tempère le réceptionniste, Raphaël Boudin-Côté. « Mais les clients sont curieux de la visite du pape. Il y a quelques minutes, une cliente est justement venue me poser une question sur l’horaire, etc. »

« On n’est pas si fiers »

Un peu plus loin, sur les murs de la Citadelle, Pierre Bélanger et Marylène Amyot prennent une marche. Venant de Cap Rouge, ils ont choisi de venir mardi profiter du centre-ville, pour pouvoir l’éviter dans les prochains jours. « On veut être sûrs de ne pas être pris dans le brouhaha, explique M. Bélanger. On ne va même pas ouvrir notre télévision ! »

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Pierre Bélanger et Marylène Amyot

La visite papale n'enthousiasme pas le couple indifférent. « Ce n’est pas comme la visite [du pape Jean-Paul II] dans les années 1980, estime Mme Amyot. Avec tout ce qui s’est passé dans notre histoire, je pense qu’on n’est pas si fiers. »