Une panne de réseau chez Rogers vendredi affecte non seulement un important nombre de personnes, mais aussi plusieurs services et activités d’un bout à l’autre du pays.

Richard Dufour La Presse

En mi-journée, alors qu’Interac confirmait que la situation affectait la disponibilité de ses services, Rogers soutenait toujours que ses équipes restent engagées au rétablissement de la situation.

« Nous connaissons actuellement une panne sur nos réseaux filaire et sans-fil, et nos équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour rétablir les services le plus rapidement possible », indique la porte-parole Nilani Logeswaran.

Elle promet de tenir les gens au courant dès que l’entreprise aura plus d’informations à partager, y compris le moment de rétablissement du service. « Nous vous remercions de votre patience pendant que nous travaillons à résoudre ce problème », ajoute-t-elle.

« Une panne à l’échelle nationale de Rogers qui comprend tous leurs services de réseau pour entreprises et consommateurs a un impact », dit pour sa part Bryan Bossin, chez Interac.

Interac n’est actuellement pas disponible en ligne et aux points de vente alors que le service n’est pas disponible dans la plupart des institutions financières, dit-il, ce qui a une incidence sur la capacité d’envoyer et de recevoir des paiements.

Bryan Bossin dit attendre des mises à jour de Rogers sur le délai de résolution.

La panne qui a cours actuellement chez Rogers affecte les membres et clients de Desjardins, au même titre que ceux de l’ensemble des institutions financières, indique à La Presse le porte-parole du Mouvement Desjardins, Jean-Benoit Turcotti.

« Pour les membres et clients de Desjardins, les virements Interac (particuliers et affaires) et les virements internationaux ne sont pas disponibles. »

Jean-Benoit Turcotti précise que les membres et clients utilisant Rogers ne peuvent pas faire de transactions avec leur cellulaire (un paiement mobile par exemple).

Si la Ville de Montréal prévient de son côté qu’en raison de la panne sur le réseau de Rogers, le système téléphonique 311 n’est pas accessible, des corps policiers avisent la population entourant de possibles problèmes de connexion s’ils tentent de signaler le 911.

Le gouvernement du Canada souligne que « la panne de courant chez Rogers touche certains centre d’appels et bureaux, y compris des bureaux de passeport ».

Une panne causée par une mise à jour des logiciels de son partenaire Ericsson avait affecté les services chez Rogers au printemps l’année dernière. Cette mise à jour avait provoqué une déconnexion des appareils au réseau. Rogers avait alors offert à ses clients un crédit équivalent aux frais de services sans-fil sur la facture du mois de mai.