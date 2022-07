(Toronto) Rogers Communications a été frappée par une panne de réseau généralisée qui a laissé de nombreux clients sans service mobile et internet, vendredi matin, en plus de causer des problèmes à la police et aux radiodiffuseurs.

La Presse Canadienne

Un avis sur le site web de la société de télécommunications basée à Toronto indiquait que la panne touchait à la fois ses clients de services sans fil et à domicile, en plus du soutien téléphonique et le clavardage.

« Nous sommes au courant de la panne de nos réseaux et nos équipes sont complètement engagées au rétablissement de tous nos services », a déclaré Rogers sur Twitter.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait causé la panne, combien de clients avaient été touchés et à quel moment le service pourrait revenir, la porte-parole de Rogers, Chloe Luciani, a renvoyé La Presse Canadienne au message sur Twitter.

La société a promis de partager d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles, ajoutant : « Nous savons comment il est important pour nos clients de rester connectés. »

Dans la foulée de la panne, la police de Toronto et celle d’Ottawa ont averti que des problèmes de connexion pouvaient avoir un impact sur le service du 911.

« Si votre appel échoue, veuillez réessayer ou appeler à partir d’un téléphone fixe ou cellulaire d’un autre fournisseur », a écrit la police d’Ottawa sur Twitter.

CBC Radio, à Kitchener et Waterloo, a signalé que la panne avait affecté sa programmation vendredi matin.

« Les auditeurs de Morning Edition entendront Metro Morning aujourd’hui. Nous vous retrouverons dès que possible », a-t-on indiqué.

Sur Twitter, Service Canada a écrit que « la panne de courant chez Rogers touche certains centres d’appels et bureaux, y compris des bureaux de passeport ».

Downdetector, un site web qui surveille les pannes, indique que les gens ont commencé à signaler des problèmes avec le service de Rogers vers 4 h 30, et qu’à 7 h, 20 000 problèmes avaient été enregistrés.

Les clients de Toronto, Kitchener, Moncton, Ottawa et Mississauga ont fait le plus grand nombre de signalements sur le site web, 45 % d’entre eux ayant déclaré une panne totale, 29 % des problèmes de l’internet mobile et 26 % des problèmes de l’internet fixe.

L’année dernière, l’entreprise a subi une panne massive causée par une mise à jour logicielle qui a laissé les clients sans service.