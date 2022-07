(Ottawa) Le centre-ville d’Ottawa est une fois de plus inondé de rouge et de blanc et bondé de personnes drapées de l’unifolié à l’occasion de la fête du Canada.

La Presse Canadienne

Or, les cris de « liberté » qui ont marqué les manifestations contre les mesures de COVID-19, qui se sont déroulées de façon intermittente depuis février, sont jusqu’à présent absents de la capitale nationale.

Ottawa est plutôt d’humeur festive alors que les évènements de la fête du Canada commencent, bien que les manifestants soient en ville et prévoient une marche à partir de la colline du Parlement plus tard dans la journée.

Les organisateurs de la manifestation ont annulé un évènement, un pique-nique prévu au parc Strathcona dans la matinée, en raison d’un incident violent survenu jeudi soir au Monument commémoratif de guerre du Canada, où une grande foule s’était rassemblée pour marquer la fin d’un évènement baptisé « Marche pour la liberté ».

La police d’Ottawa affirme que quatre personnes ont été arrêtées après une altercation et allègue qu’un agent a été étranglé.

Des policiers de plusieurs corps de police sont présents dans le centre-ville d’Ottawa et à Gatineau, où un site secondaire de l’évènement a été érigé. Les festivaliers sont contrôlés par des détecteurs de métaux et des fouilles de sacs.

Les responsables ont prévenu qu’il n’y aurait aucune tolérance pour le « bruit inhabituel », le blocage des routes ou l’allumage de feux d’artifice ce week-end. Le Service des règlements municipaux d’Ottawa affirme avoir donné 275 contraventions et remorqué 72 véhicules depuis mercredi.

Patrimoine canadien signale que pour la première fois en 50 ans, les principales célébrations d’Ottawa sont déplacées hors de la colline du Parlement, car il y a des travaux à l’édifice du Centre.

Les programmations au parc des plaines LeBreton, un peu à l’ouest de la colline du Parlement, et à la place des Festivals Zibi située dans le secteur Hull, à Gatineau, prévoient une cérémonie en journée, des spectacles acrobatiques et des activités pour les familles, de même que des spectacles en soirée.

Cependant, les avions Snowbirds des Forces armées canadiennes ne survoleront pas la région de la capitale comme prévu. Un problème technique récent a été corrigé, mais l’équipe a besoin de temps pour des vols d’entraînement et de maintenance avant de reprendre l’air le week-end prochain.

Présence policière accrue

Une nouvelle série de manifestations contre les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 est prévue en ce 1 juillet au centre-ville d’Ottawa. Les organisateurs prévoient marcher de l’édifice de la Cour suprême du Canada à l’hôtel de ville d’Ottawa dans l’après-midi et d’organiser une soirée dansante sur la colline du Parlement en soirée.

Bien que la police ait prévu des mesures pour éviter les débordements vendredi, il pourrait être compliqué d’empêcher les manifestations de devenir incontrôlables pendant la fête du Canada en raison de la présence de milliers de personnes.

Lundi dernier, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a déclaré que les gens devraient se sentir à l’aise de se rendre aux célébrations de la fête du Canada, mais qu’ils doivent être préparés aux retards, aux fermetures de rues et à d’autres perturbations. La Ville d’Ottawa a aussi mis en place une zone de contrôle des véhicules autour de la colline du Parlement.

Les amendes seront plus élevées pour la violation de certains règlements municipaux, dont ceux pour bruit inhabituel, miction ou défécation sur les rues et les trottoirs, blocage d’une rue et ralentissement de la circulation. Les amendes sont désormais de 1000 $ pour ces infractions, et la Ville affirme que son approche de tolérance zéro s’appliquera également aux incendies, aux feux d’artifice et aux détritus.

La police d’Ottawa annonce une présence policière accrue, y compris avec le soutien de la Police provinciale de l’Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).