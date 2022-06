Hélicoptères de l'armée

Le nouveau logiciel n’est toujours pas déployé

(Halifax) Un an après que des failles logicielles ont été confirmées comme étant la cause d’un accident d’hélicoptère militaire qui a tué six membres du personnel, le ministère de la Défense nationale affirme avoir trouvé une solution, mais travaille toujours sur un échéancier pour mener à bout les changements dans tous ses appareils.