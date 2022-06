Le gouvernement est aux prises avec un nombre important de demandes de passeport à traiter avec la levée des restrictions sanitaires. Les gens font la queue devant les bureaux de Service Canada et y passent parfois la nuit pour tenter de faire renouveler leur passeport in extremis avant leur départ en voyage. Certains doivent carrément annuler ou reporter leur départ faute de pouvoir obtenir le précieux document.

(Ottawa) Le gouvernement tente de convaincre quelque 200 employés temporaires de l’Agence de revenu du Canada de l’aider à juguler la crise des passeports. La demande a été envoyée, mais on ne sait pas combien répondront à l’appel.

Mylène Crête La Presse

Ces 200 personnes travailleraient dans les bureaux de Service Canada et les centres de traitement de passeport un peu partout au pays, a indiqué une source au bureau de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Ces employés de l’Agence du revenu du Canada se retrouvent sans emploi après la période des impôts et le gouvernement espère qu’ils accepteront de travailler pour Service Canada. Ils viendraient s’ajouter aux 600 employés déjà embauchés par le gouvernement pour traiter les nombreuses demandes de passeport et les 600 autres qui doivent être recrutés.

« Nous sommes en train de réaffecter des ressources de Passeport Canada, a affirmé la ministre Gould avant la période des questions. Aussi, nous sommes en train de travailler avec l’Agence du revenu, avec l’Immigration, avec Affaires mondiales pour chercher encore plus de ressources du gouvernement fédéral justement pour aider avec le processus de passeport. »

Elle se prépare à annoncer de nouvelles mesures pour dénouer la crise plus tard cette semaine.

Au Québec, les ratés du gouvernement fédéral ont fait réagir la ministre des Relations canadiennes, Sonia LeBel. « C’est insensé de voir des gens camper pour obtenir un passeport, a-t-elle écrit sur Twitter. Nous invitons le gouvernement fédéral à rapidement trouver une solution afin de traiter plus adéquatement les demandes. »

Même si des embouteillages sont constatés devant les bureaux de Service Canada dans d’autres provinces, c’est au Québec que la situation semble la plus critique, note-t-on au bureau de la ministre Gould. De nombreux départs en voyage sont prévus à l’approche de la fin des classes et du congé de la Saint-Jean-Baptiste. D’autres ont fait des demandes de passeport en prévision des vacances de la construction à la fin du mois de juillet.

« Je dois vous dire là qu’on doit faire vraiment mieux », a reconnu la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier a reconnu avant la réunion du Conseil des ministres mardi matin.

Photo Justin Tang, archives La Presse Canadienne

Le gouvernement a de nouveau été talonné par les conservateurs et les bloquistes durant la période des questions. « Comment le premier ministre peut-il être aussi mauvais dans la livraison des services de son gouvernement ?», a demandé le chef adjoint du Parti conservateur, Luc Berthold.

« Nous savons que cette situation est difficile, stressante et carrément inacceptable », a répondu le premier ministre Justin Trudeau. « C’est un problème, on le reconnaît et on va le régler. »

Au bureau de la ministre Gould, on indique que le gouvernement s’était préparé à une augmentation du nombre de demandes de passeport avec la levée des restrictions sanitaires, mais le volume a été plus important que prévu.