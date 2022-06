Les bureaux ouverts à la Fête nationale et à la Fête du Canada

(Ottawa) Les fonctionnaires de Service Canada travailleront les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet pour renouveler les passeports en attente. Le gouvernement a été talonné par le Parti conservateur et le Bloc québécois et lors de la période des questions lundi.

Mylène Crête La Presse

« C’est le chaos total », a dénoncé le député bloquiste Alain Therrien en mêlée de presse. Il a indiqué que les élus étaient submergés d’appels. Les gens font la file devant les bureaux de Service Canada et y passent parfois la nuit pour tenter de faire renouveler leur passeport in extremis avant leur départ en voyage.

« L’incompétence de la ministre atteint des sommets inégalés. Quand est-ce qu’ils vont arrêter d’improviser et ouvrir les bureaux soir et fin de semaine jusqu’à ce que la crise soit enfin réglée », a-t-il demandé en chambre.

« Les employés de Service Canada ont travaillé sans relâche durant la pandémie pour aider les Canadiens. Ils ont travaillé des heures supplémentaires et toutes les fins de semaine, a répondu la secrétaire parlementaire Ya’ara Saks. En fait, pour les longs week-ends du 24 juin et du 1er juillet, les employés vont travailler pour s’assurer que les Canadiens reçoivent leurs documents. »

Elle a indiqué plus tard que la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, n’était pas en chambre parce qu’elle visitait un centre de traitement des demandes de passeport à Mississauga pour voir ce qui pourrait être amélioré.

