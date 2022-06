Le juge Richard Wagner s'inquiète de la stabilité de nos institutions

(Montréal) Le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a appelé jeudi à Montréal les gens d’affaires à « soutenir, à la moindre occasion, la protection des valeurs et des principes démocratiques » canadiens et à « défendre nos institutions avec la même énergie, la même créativité et le même engagement que vous le faites pour défendre et promouvoir vos entreprises et vos organisations ».