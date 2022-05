(Saint-Jean) Justin Trudeau a indiqué mardi matin que la réconciliation fera partie des discussions qu’auront le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, qui sont arrivés mardi midi à Terre-Neuve pour une visite de trois jours au Canada.

La Presse Canadienne

Mais le premier ministre a évité de dire s’il croit que la reine devrait s’excuser pour le lourd passé des pensionnats pour Autochtones au Canada, administrés par des congrégations religieuses, parfois anglicanes. La reine Élisabeth II est chef de l’État du Canada et chef de l’Église anglicane.

M. Trudeau est à Terre-Neuve-et-Labrador mardi, où il se joindra à la gouverneure générale, Mary Simon, afin d’accueillir le couple royal au Canada.

Lors d’une visite plus tôt en matinée dans une garderie de Saint-Jean, avec le premier ministre Andrew Furey, on a demandé à M. Trudeau s’il croyait que la monarchie britannique devait des excuses aux Autochtones pour les pensionnats.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, a l’intention de présenter une demande d’excuses au prince et à la duchesse lors d’une réception mercredi à Rideau Hall, à Ottawa.

M. Trudeau n’a pas exprimé de point de vue sur la notion d’excuses, mais il a souligné que le prince et la duchesse rencontreront des Autochtones lors de leur tournée au Canada et que la réconciliation fera partie de ces conversations.

« Évidemment, la réconciliation, ce n’est pas juste entre les gouvernements et les peuples autochtones : c’est assurer que tout le monde a son rôle à jouer, a indiqué le premier ministre. Et j’ai bien hâte d’entendre et de voir que le prince et la duchesse vont être engagés au niveau de la réconciliation pendant cette visite. »

Mme Caron a déclaré que les survivants des pensionnats lui avaient dit que les excuses de la reine étaient importantes, car elle est le chef de l’État du Canada et chef de l’Église anglicane.

Plus tôt cette année, le pape François s’est excusé pour le rôle de l’Église catholique dans les pensionnats canadiens, lorsque des dirigeants autochtones et des survivants des pensionnats ont visité le Vatican. Le pape viendra au Canada en juillet pour présenter les excuses en personne, sur place.

L’itinéraire du couple royal à Terre-Neuve comprend une cérémonie de bienvenue à l’Assemblée législative provinciale, avec M. Trudeau et Mme Simon, puis une visite à Government House, résidence officielle de la lieutenante-gouverneure, Judy Foote, représentante de la reine dans la province.

Ils participeront alors à une prière de réconciliation avec les dirigeants autochtones au « Heart Garden », un jardin créé pour honorer les enfants qui ont fréquenté les pensionnats pour Autochtones de la province.

Des dirigeants de quatre des cinq groupes autochtones de la province seront présents. Johannes Lampe, président du gouvernement Inuit Nunatsiavut du Labrador, assistera à une cérémonie d’assermentation de ses membres nouvellement élus.

Des aînés et des survivants des pensionnats assisteront également à l’évènement, qui comprendra une cérémonie de purification, des performances musicales, une reconnaissance de la terre et un moment de silence.

Charles et Camilla visiteront ensuite Quidi Vidi, une ancienne communauté de pêcheurs de l’est de Saint-Jean, avant de se rendre à Ottawa et dans les Territoires du Nord-Ouest mercredi et jeudi.

L’Angleterre avait d’abord établi une colonie à Terre-Neuve en 1610, et l’île est restée sous la domination britannique jusqu’à ce qu’elle rejoigne la fédération canadienne en 1949.