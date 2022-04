(Ottawa) Le Canada a fait l’acquisition de huit véhicules blindés qui prendront bientôt le chemin de l’Ukraine.

Mélanie Marquis La Presse

La ministre canadienne de la Défense nationale, Anita Anand, a confirmé l’achat de ces véhicules blindés, après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en eut d’abord fait l’annonce.

« Aujourd’hui, nous annonçons que le Canada a finalisé un contrat pour huit véhicules blindés fabriqués par Roshel, et nous les fournirons à nos amis ukrainiens le plus rapidement possible », a-t-elle écrit sur Twitter, mardi.

La ministre Anand est en déplacement en Allemagne. Elle était à la base aérienne de Ramstein afin de prendre part aux rencontres du groupe consultatif pour la défense de l’Ukraine organisé par le secrétaire à la défense des États-Unis.

La semaine dernière, le Canada a envoyé en Ukraine quatre obusiers M777, des munitions, ainsi qu’un « nombre important de munitions antichars Carl Gustaf ». L’artillerie a été puisée dans la réserve des Forces armées canadiennes.

Un obusier est un canon léger relativement court qui assure un appui‑feu indirect capable d’atteindre avec précision des cibles à des distances allant jusqu’à 30 km. Le Canada avait acheté les siens pendant la guerre en Afghanistan, d’après CBC News.