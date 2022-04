Les parlementaires ukrainiens doutent que les négociations avec la Russie aboutissent à la paix, et ils estiment que la seule façon de vraiment protéger leur pays est d’atteindre la supériorité militaire sur le terrain.

(Ottawa) Des parlementaires ukrainiens demandent au Canada de donner à leur pays l’argent dont il a besoin pour acheter des armes afin de lutter contre l’invasion russe.

La Presse Canadienne

Une délégation de parlementaires ukrainiens est à Ottawa cette semaine pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau et d’autres membres du gouvernement canadien, dans une tentative désespérée d’obtenir plus de soutien.

Les parlementaires ukrainiens doutent que les négociations avec la Russie aboutissent à la paix, et ils estiment que la seule façon de vraiment protéger leur pays est d’atteindre la supériorité militaire sur le terrain.

Les parlementaires ukrainiens ont indiqué qu’une liste d’armes dont leur pays a besoin avait été remise aux responsables canadiens, y compris pour de l’armement lourd comme des chars et des défenses antiaériennes.

Ils ont aussi indiqué qu’ils avaient demandé au gouvernement canadien d’inclure le financement de telles armes dans le prochain budget, jeudi prochain, en plus du soutien non militaire qu’ils espèrent déjà y trouver.

M. Trudeau et la ministre de la Défense, Anita Anand, ont déclaré la semaine dernière que le Canada envisageait d’acheter plus d’armes pour l’Ukraine, mais n’ont pas fourni plus de détails jusqu’ici.