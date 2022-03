Les enquêteurs canadiens « possèdent l’expertise nécessaire pour recueillir des éléments de preuve de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui peuvent être utilisés dans une poursuite ultérieure », a noté Marco Mendicino.

(Ottawa) Le gouvernement canadien envoie des enquêteurs de la GRC sur le terrain pour contribuer à l’élaboration du dossier de la Cour pénale internationale (CPI) dans le dossier de l’invasion russe en Ukraine.

Mélanie Marquis La Presse

Ces enquêteurs seront « affectés à des équipes qui travaillent pour mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, dont le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité », a déclaré mardi par voie de communiqué le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Le déploiement de ressources a été demandé par le Bureau du procureur de la CPI.

Les enquêteurs canadiens « possèdent l’expertise nécessaire pour recueillir des éléments de preuve de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui peuvent être utilisés dans une poursuite ultérieure », a noté M. Mendicino, promettant qu’Ottawa travaillerait « sans relâche avec ses alliés et la communauté internationale pour appuyer la CPI afin de rendre justice après l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie ».

Le communiqué ne précise ni le nombre d’enquêteurs de la GRC qui seront déployés sur le terrain ni où ils seront envoyés exactement. On signale cependant qu’« à l’heure actuelle, du personnel de la GRC est affecté à la CPI pour aider aux enquêtes » et que la police fédérale « se prépare à envoyer d’autres personnes si nécessaire ».

Le tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, a annoncé le 2 mars dernier l’ouverture d’une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par Moscou. Trente-neuf États membres, y compris le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, en avaient fait la demande peu après le début de l’invasion du 24 février dernier.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a déclaré le 11 mars dernier que les travaux étaient bel et bien entamés sur le terrain, qu’il suivait « de près l’évolution extrêmement préoccupante des hostilités en cours », et que la situation sur le terrain l’obligeaient à « rappeler une fois de plus que toutes les parties prenantes à ce conflit doivent adhérer rigoureusement aux règles applicables du droit international humanitaire ».

« J’observe notamment que si des attaques sont intentionnellement dirigées contre la population civile, il s’agit d’un crime. Si des attaques sont intentionnellement dirigées contre des biens à caractère civil, il s’agit également d’un crime », a-t-il insisté dans le communiqué annonçant que le Japon et la Macédoine du Nord se joignaient aux 39 pays ayant déféré la situation en Ukraine à son bureau.