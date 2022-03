(Ottawa) Le gouvernement canadien se montre avare de détails sur le rôle qu’il pourrait jouer dans un potentiel accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, signale cependant haut et fort que de nouvelles sanctions contre Moscou s’en viennent, tandis que son collègue à la Sécurité publique, Marco Mendicino, annonce qu’Ottawa envoie des enquêteurs pour étoffer le dossier que prépare la CPI.

Mélanie Marquis La Presse

Le Canada a été identifié par le négociateur en chef de la délégation ukrainienne, David Arakhamia, comme l’un des pays sur lequel l’Ukraine pourrait compter pour assurer sa sécurité s’il accepte un statut de neutralité dans le cadre d’un accord international. « Nous insistons sur le fait qu’il doit s’agir d’un traité international signé par tous les garants de la sécurité », a-t-il déclaré, selon une transcription en anglais disponible sur le site du président ukrainien.

À Ottawa, on n’a pas nié l’information, mais on ne s’est pas non plus étendu sur le sujet. « Nous sommes au courant de plusieurs des discussions, mais en même temps, je ne peux pas donner plus de détails, parce que bien entendu, ces discussions ont lieu présentement », a commenté la ministre Mélanie Joly lors d’une mêlée de presse, ajoutant au passage que le Canada s’apprête à frapper le Kremlin de nouvelles sanctions.

« Notre objectif depuis le début du conflit, ça a toujours été de faire en sorte de renforcer les Ukrainiens à la table de négociations », a insisté la cheffe de la diplomatie canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau, a-t-elle rappelé, échange avec son homologue Volodymyr Zelensky sur une base régulière. Les hommes ont échangé lundi soir.

« Les deux dirigeants ont discuté des prochaines étapes relativement au soutien dont l’Ukraine a besoin, notamment le soutien humanitaire, financier et militaire, ainsi que de nouvelles sanctions contre la Russie », lit-on dans le compte rendu fourni par le bureau du premier ministre canadien.

Un appui à l’enquête de la CPI

Sur le front juridique, le gouvernement canadien a annoncé mardi l’envoi de nouveaux enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Ukraine pour contribuer à l’élaboration du dossier de la Cour pénale internationale (CPI) sur l’invasion russe.

Les limiers seront « affectés à des équipes qui travaillent pour mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale, dont le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité », a déclaré par voie de communiqué le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino.

Le déploiement de ressources a été demandé par le Bureau du procureur de la CPI. Sept enquêteurs de la GRC viendront rejoindre les trois qui se trouvent déjà sur place, a-t-on indiqué au bureau du ministre.

L’équipe qui prendra le chemin de l’Ukraine « a les qualifications, l’expérience et l’expertise pour recueillir les preuves maintenant, sur le terrain, qui peuvent être utilisées dans un [procès] à l’avenir », a expliqué le ministre Mendicino en mêlée de presse. Cette cueillette d’informations passe entre autres par la conduite d’entrevues ou l’accumulation de preuves matérielles, a-t-il poursuivi.

Le tribunal de La Haye, aux Pays-Bas, a annoncé le 2 mars passé l’ouverture d’une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par Moscou. Trente-neuf États membres, y compris le Canada, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, en avaient fait la demande, peu après le début de l’invasion du 24 février dernier.

Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a déclaré le 11 mars dernier que les travaux étaient bel et bien entamés sur le terrain, qu’il suivait « de près l’évolution extrêmement préoccupante des hostilités en cours », et que la situation sur le terrain l’obligeait à « rappeler une fois de plus que toutes les parties prenantes à ce conflit doivent adhérer rigoureusement aux règles applicables du droit international humanitaire ».

Un « message très fort », mais…

Le message qu’envoie le Canada est « très fort », estime Pascal Paradis, directeur général d’Avocats sans frontières. « On dit que la justice internationale, c’est important […] et on va faire en sorte que lumière soit faite, qu’il y ait des enquêtes et que la CPI ait en main les outils qu’il lui faut, les ressources qu’il lui faut », expose-t-il.

Il y a un « envers à la médaille », tient-il à faire remarquer. « La justice pénale internationale n’a pas un effet immédiat. Il ne faut pas penser que c’est quelque chose qui va déboucher dans les prochains jours, même les prochaines semaines et les prochains mois, et que ça aura un impact immédiat sur les hostilités. C’est une entreprise à long terme », tempère Pascal Paradis.

La Russie s’est retirée de la CPI en 2016, le président Vladimir Poutine reprochant au tribunal son « manque d’indépendance ». Moscou l’a fait en retirant la signature qu’elle avait apposée en 2000 au Statut de Rome – traité fondateur de la CPI – qu’elle n’avait cependant jamais ratifié.

Avec l’Agence France-Presse