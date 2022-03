(Ottawa ) La saga entourant le remplacement de la flotte vieillissante des CF-18 tire à sa fin. Le gouvernement Trudeau annonce qu’il entamera sous peu des négociations finales visant à acheter 88 avions de chasse furtifs F-35 de la compagnie américaine Lockheed Martin.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Si les négociations sont fructueuses, le Canada devrait recevoir les premiers appareils en 2025, a annoncé la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, lundi. Ottawa a mis de côté 19 milliards de dollars pour ce contrat, le plus important des 30 dernières années dans le cas de l’Aviation royale du Canada (ARC).

Aux élections fédérales de 2015, les libéraux de Justin Trudeau avaient pourtant promis de ne jamais acheter ces appareils qu’avait dans sa mire l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. À l’époque, le Canada comptait acheter 65 avions furtifs.

En conférence de presse, la ministre Tassi a affirmé que l’objectif du gouvernement Trudeau était de s’assurer que ce contrat soit accordé à l’entreprise qui offrirait la meilleure proposition au meilleur coût et offrant un maximum de retombées économiques pour le pays.

Elle a balayé d’un revers de la main l’idée que le contrat ait été retardé pour des raisons électoralistes, même si la démarche du gouvernement Trudeau risque de mener au même choix qu’avait fait l’ancien gouvernement conservateur.

« En 2016, nous voulions que des conversations aient lieu pour que tous les soumissionnaires puissent fournir leur meilleure proposition. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que nous passons à l’étape de la finalisation. Ce n’est pas la dernière étape. Il y a l’étape de la signature des contrats, mais c’est une étape importante », a affirmé la ministre Tassi.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi

« Nous n’avons fait aucun compromis à aucune étape parce que le processus était extrêmement important. Nous voulions avoir les propositions les plus concurrentielles avec les meilleurs coûts et les meilleurs avantages pour les Canadiens », a-t-elle aussi affirmé.

Présente également à la conférence de presse, la ministre de la Défense, Anita Anand, a soutenu que la guerre en Ukraine n’a pas influencé la décision du gouvernement Trudeau de lancer immédiatement des négociations avec Lockheed Martin.

« Nous devons nous assurer que notre prochaine flotte d’avions de chasse est flexible, agile, et capable de répondre à un large éventail de menaces. À chaque étape, les soumissionnaires ont dû prouver que la conception de leurs avions pouvait répondre aux exigences uniques du Canada, y compris la capacité d’opérer dans le nord », a dit la ministre Anand.

« Une nouvelle flotte d’avions de chasse à la fine pointe de la technologie, c’est essentiel pour la sécurité, la souveraineté et la capacité du Canada à se défendre. Cette nouvelle flotte assurera notre capacité à protéger l’espace canadien, à respecter nos engagements envers nos alliés de l’OTAN et à faire face aux menaces imprévues », a-t-elle aussi insisté.

Lockheed Martin a salué la décision du gouvernement Trudeau. « Nous sommes honorés que le gouvernement du Canada ait choisi le F-35 pour passer à la phase de finalisation, et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec l’industrie canadienne pour livrer et maintenir le F-35 », a affirmé la société sur Twitter.

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper s’était engagé en 2010 à acheter 65 appareils F-35, sans appel d’offres, mais des inquiétudes au sujet le coût et les capacités du chasseur furtif l’ont finalement poussé à revenir à la case départ.

Les libéraux ont promis en 2015 de ne pas acheter les F-35 et de lancer un appel d’offres. Ils ont ensuite prévu d’acheter 18 Super Hornet de Boeing sans appel d’offres comme mesure « provisoire », en attendant la nouvelle flotte.

Certains à l’époque ont remis en question ce plan, suggérant que les libéraux essayaient de trouver un moyen de lier les mains du Canada avec Boeing sans s’exposer à une contestation judiciaire de Lockheed Martin ou d’un autre fabricant.

Mais le gouvernement a annulé ce plan lorsque Boeing a déclenché un litige commercial avec Bombardier au sujet des C-Series. Ottawa a finalement lancé le processus d’appel d’offres actuel en juillet 2019, date à laquelle le Super Hornet et le F-35 ont été autorisés à participer à l’appel d’offres.

Pendant ce temps, le gouvernement a été contraint d’investir des centaines de millions de dollars supplémentaires pour maintenir la flotte de CF-18, qui aura 50 ans dans dix ans.

Depuis le lancement officiel de l’appel d’offres, le F-35 est considéré comme le favori.

Le Canada a déjà contribué 613 millions US au développement du F-35 depuis 1997, avec un autre versement de plusieurs millions de dollars dû dans les prochaines semaines. Et ce chasseur furtif est déjà utilisé par les États-Unis et de nombreux autres alliés.

De nombreux observateurs considéraient le Boeing Super Hornet et le F-35 comme les seuls véritables concurrents, en raison des relations étroites du Canada avec les États-Unis, qui incluent l’utilisation conjointe d’avions de combat pour défendre quotidiennement l’espace aérien nord-américain, au sein du NORAD.

Ces perceptions n’ont été amplifiées qu’après que deux autres entreprises européennes se sont retirées de la course avant même qu’elle ne commence, se plaignant que les exigences du gouvernement canadien avantageaient leurs concurrents américains.

Avec la Presse canadienne