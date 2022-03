(Ottawa) Les changements géopolitiques causés par l’invasion russe en Ukraine représentent un défi pour le Canada, mais ils apportent également leur lot d’opportunités, a souligné la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Mylène Crête La Presse

« Le monde a changé depuis le 24 février, la géopolitique mondiale a changé et on est en train peu à peu de prendre conscience des impacts », a-t-elle affirmé lors d’un entretien avec le professeur Stéphane Roussel de l’École nationale d’administration publique (ENAP) qui a suivi une allocution de la ministre prononcée lundi à l’occasion d’un déjeuner organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal.

L’évènement a été brièvement interrompu par un manifestant qui s’est fait sortir de la salle par un agent de sécurité.

Interrogée sur l’effet boomerang des sanctions contre la Russie au Canada, Mme Joly a rappelé qu’elles visaient à « isoler économiquement, politiquement, diplomatiquement, socialement » le régime du président Vladimir Poutine afin « de mettre un maximum de pression ».

Le Canada a imposé des sanctions à plus de 1000 personnes et entités russes et biélorusses, a interdit les importations de pétrole brut en provenance de la Russie, a fermé son espace aérien et ses eaux aux avions et aux bateaux russes. La Russie a également été exclue du système de transactions bancaires internationales SWIFT.

« En même temps, ça crée certainement des opportunités pour le Canada du point de vue économique, mais aussi des défis », a-t-elle affirmé.

La ministre a donné pour exemple la décision de l’Australie de mettre fin à ses exportations de bauxite en Russie. « 20 % de tout l’aluminium qui est fabriqué en Russie provient de la bauxite australienne, donc ça, c’est sûr que ça a un impact sur nos alumineries ici, a-t-elle expliqué. Ça crée une opportunité. »

La potasse extraite des mines en Saskatchewan pourrait remplacer celle de la Russie. « La Suède, la Belgique et le Brésil ont cogné à notre porte parce que normalement, leur potasse vient de la Biélorussie ou encore de la Russie », a-t-elle ajouté.

Et l’expertise du Québec avec l’hydrogène pourrait servir à l’Allemagne, qui est à la recherche de nouvelles sources d’énergie pour remplacer le gaz naturel qu’elle achète aux Russes.

La ministre Joly n’a fait aucune mention du gaz naturel qui pourrait être exporté du Canada vers l’Europe. Les conservateurs y voient une occasion de développement pour l’industrie du pétrole et du gaz. Les élus devront voter lundi après-midi sur une motion du député Michael Chong pour que le gouvernement autorise la construction de nouveaux gazoducs vers l’océan Atlantique.

L’une des grandes répercussions à l’échelle planétaire de la guerre en Ukraine, « l’un des greniers du monde entier », sera alimentaire. La Russie est le premier vendeur de blé au monde et l’Ukraine le cinquième, selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies. L’agence onusienne estime que « 8 à 13 millions de personnes supplémentaires » pourraient ainsi souffrir de malnutrition cette année.

« Ça va affecter certainement une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique, a indiqué Mme Joly. Alors nous, en tant que pays qui est un grand producteur de céréales, ça va être important qu’on joue notre rôle parce que sinon, il va y avoir certainement des déséquilibres qui vont être créés dans différentes régions du monde. »

Le fait que 141 des 193 pays membres des Nations Unies ont voté au début du mois pour une résolution exigeant la fin de la guerre en Ukraine lui donne espoir. « On voit qu’il y a un mouvement qui vise justement à isoler la Russie parce qu’on sait que lorsqu’on accepte qu’un pays en envahisse un autre […], ça crée une menace importante pour tous les pays dans le monde parce qu’il n’y a plus de respect du droit international, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. »

Elle espère que la Chine « jouera son rôle » au Conseil de sécurité de l’ONU « pour ne pas empirer le conflit ».