(Berlin) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada enverrait 50 millions supplémentaires en équipement spécialisé, y compris des caméras de fabrication canadienne pour des drones de surveillance, afin d’aider l’Ukraine à se défendre contre l’invasion russe.

La Presse Canadienne

M. Trudeau dit avoir parlé au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy par téléphone pour l’informer de l’aide supplémentaire.

Il dit que M. Zelenskyy a également accepté une invitation à s’adresser au Parlement du Canada.

M. Trudeau dit qu’il y a eu des défis logistiques pour faire entrer les armes et l’équipement militaire promis en Ukraine, mais qu’ils ne sont pas insurmontables.

Le Canada avait précédemment déclaré qu’il expédiait des équipements non létaux tels que des gilets de sauvetage et des casques, ainsi que plus de 10 millions d’armes telles que des mitrailleuses, des lance-roquettes et des grenades à main.

La discussion a eu lieu par téléphone mercredi, alors que M. Trudeau était à Berlin pour des rencontres avec le chancelier allemand Olaf Scholz, où la situation ukrainienne était à l’ordre du jour.

Note aux lecteurs : Ceci est une version corrigée. Une version précédente indiquait que le Canada enverrait des drones en Ukraine, mais ce sera plutôt de l’équipement spécialisé.