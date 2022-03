(Riga) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux dirigeants de trois pays baltes limitrophes de la Russie que le Canada se tiendrait à leurs côtés pour combattre non seulement la guerre du Kremlin contre l’Ukraine, mais aussi ses cyberattaques contre leur pays.

La Presse Canadienne

« Vous êtes littéralement aux premières lignes de ce conflit avec la Russie », a-t-il déclaré mardi à Riga, alors qu’il entamait son voyage en Lettonie par des réunions avec les dirigeants de trois alliés baltes de l’OTAN, au moment où l’invasion russe de l’Ukraine entrait dans son 13e jour.

« Très franchement, vous avez vécu non seulement avec la menace militaire, non seulement avec l’histoire de l’occupation […], mais aussi, avec l’utilisation quotidienne de la propagande et de la désinformation pour tenter de saper la démocratie et les valeurs que vous avez », a-t-il ajouté. « [C’est] quelque chose qui est actuellement utilisé comme arme contre l’Ukraine, mais également utilisé très activement dans toutes les démocraties occidentales. »

M. Trudeau a fait ces remarques après une rencontre avec le premier ministre letton Krišjānis Kariņš, lors d’une session élargie par téléconférence avec leurs homologues de Lituanie et d’Estonie.

Le Canada dirige le groupement tactique de l’OTAN qui fait partie des efforts de dissuasion de l’OTAN contre la Russie, une mission qui a pris une nouvelle signification à la lumière de l’invasion russe.

La ministre de la Défense Anita Anand s’est jointe à M. Trudeau pour la réunion alors qu’un groupe de ministres du cabinet se déploie à travers l’Europe pendant la visite éclair du premier ministre dans quatre pays.

M. Trudeau affirme que la démonstration continue d’unité entre les alliés de l’OTAN et d’autres démocraties pour soutenir l’Ukraine est un élément essentiel pour mettre fin à la crise.

Son arrivée à Riga tôt mardi est intervenue après une visite d’une journée au Royaume-Uni pour des entretiens avec le premier ministre Boris Johnson et le premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Le monument letton de la liberté et le bâtiment du ministère des Affaires étrangères du pays ont tous deux été illuminés de lumière bleue et jaune en soutien à l’Ukraine à l’arrivée de M. Trudeau. L’entrée du bureau du premier ministre letton était encadrée par deux énormes bannières bleues et jaunes qui s’étendaient sur plusieurs étages.

M. Kariņš a déclaré à M. Trudeau que l’invasion russe n’avait pas réussi à « creuser un fossé entre l’Europe et l’Amérique du Nord, à creuser un fossé entre les partenaires de l’OTAN ». Au lieu de cela, a-t-il dit, le contraire s’est produit et il y a eu un « rapprochement des esprits ».

M. Trudeau a déclaré aux dirigeants baltes que le Canada avait la troisième plus grande population d’Ukrainiens au monde, après l’Ukraine et la Russie. « Nous sommes donc profondément, profondément troublés […] par ce conflit en Ukraine ».

Mais il a ajouté que l’impact des actions de la Russie est extraordinairement difficile pour leurs citoyens, car ils sont si proches de la Russie.

Plus tard mardi, M. Trudeau s’entretiendra avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie approche de la marque des deux semaines.

MM. Trudeau et Stoltenberg doivent se rencontrer sur la base militaire d’Ādaži, où les troupes de l’OTAN sont postées dans une mission dirigée par plusieurs centaines de Canadiens.

La mission de l’OTAN en Lettonie est l’un des quatre efforts de ce type dans les pays baltes et en Pologne, visant à démontrer la force de l’alliance de l’OTAN dans la région contre la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine est très offensé par le renforcement de l’OTAN aux frontières de son pays. Il s’est opposé à l’expansion de l’OTAN dans des pays qui appartenaient autrefois à l’ex-Union soviétique.

L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, mais cherchait à adhérer à l’alliance transatlantique des 30 pays ainsi qu’à se rapprocher de l’Union européenne. La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 après le renversement de l’administration soutenue par le Kremlin à Kyiv.