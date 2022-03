(Montréal) L’Alliance de la fonction publique du Canada espère inonder Revenu Canada d’avis de contestation, parce que les dédommagements versés pour les ratés du système de paie Phénix sont considérés comme imposables.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le principal syndicat de fonctionnaires fédéraux invite ses membres à déposer de tels avis de contestation individuellement auprès de l’Agence du revenu du Canada, n’ayant pas réussi en tant qu’organisation à convaincre les autorités fédérales de ne pas imposer ces montants.

En 2020, le gouvernement du Canada et l’AFPC avaient signé une entente de dédommagement général pour ses 165 000 membres, à cause des ratés du système de paie Phénix.

Celle-ci prévoyait le versement de 2500 $ pour le stress et la souffrance subis. La somme se déclinait en versements de 1000 $ pour 2016-2017, puis 500 $ pour chacune des années subséquentes jusqu’en 2019-2020.

Or, l’Alliance a appris plus tard que le montant serait considéré comme imposable, même s’il ne s’agit pas d’un revenu de salaire, mais bien d’un dédommagement pour stress et souffrance. Elle a tenté, en vain, de convaincre les autorités de changer d’idée.

Aujourd’hui, elle invite donc ses membres à déposer des avis de contestation individuels.