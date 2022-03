Justin Trudeau, Boris Johnson et Mark Rutte

PHOTO HENRY NICHOLLS, ASSOCIATED PRESS

Trudeau discute avec les dirigeants britannique et néerlandais

(Londres) Le premier ministre Justin Trudeau et ses homologues britannique et néerlandais ont manifesté lundi leur solidarité avec l’Ukraine dans une base militaire historique qui a aidé à défendre la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mike Blanchfield La Presse Canadienne

M. Trudeau a déclaré que le Canada voulait se tenir aux côtés des Ukrainiens, après son arrivée à la Station RAF de Northolt, près de Londres, pour une rencontre avec le premier ministre britannique Boris Johnson et leur homologue néerlandais, Mark Rutte.

Ils ont discuté de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et devaient élaborer une stratégie sur la réponse des pays de l’OTAN au conflit.

Ils ont parlé à l’intérieur d’un bâtiment du mess des officiers, à l’extérieur d’un vaste aérodrome qui a également été une base pour l’armée de l’air polonaise et a joué un rôle central dans la bataille d’Angleterre.

MM. Rutte et Johnson ont tous deux reconnu le rôle que la base a joué pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Canada, la Grande-Bretagne et leurs alliés de l’OTAN ont rejeté les demandes ukrainiennes désespérées d’une zone d’exclusion aérienne pour protéger leurs civils des bombardements russes, car ils craignent que cela ne déclenche une nouvelle guerre mondiale.

Un conseiller du président ukrainien a déclaré lundi qu’un quatrième cycle de pourparlers avec la Russie commencerait plus tard dans la journée alors que le bombardement russe entre dans son 12e jour, après avoir fait plus de 360 victimes civiles.

M. Johnson a accueilli son « ami » Justin Trudeau sur la base aérienne, affirmant que « le Canada et le Royaume-Uni sont d’accord sur de nombreux points », ajoutant qu’ils sont « particulièrement unis dans [leur] position contre l’agression de Poutine en Ukraine ».

M. Trudeau s’est dit heureux de « demander des comptes à la Russie et de défendre la démocratie dans le monde ».

Il a ajouté qu’il « veut parler de la lutte contre la désinformation et du respect des principes et des valeurs qu’ils partagent ».

Dans les prochains jours, M. Trudeau se réunira également avec d’autres dirigeants à Riga, en Lettonie, à Berlin et à Varsovie, en Pologne.

L’ordre du jour chargé du premier ministre comprend également une rencontre avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est rendue en Europe ces derniers jours pour des réunions avec des responsables de l’OTAN et de la Commission européenne au sujet des efforts en cours pour sanctionner la Russie.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, se rendra également à Genève, puis rejoindra M. Trudeau en Europe de l’Est pour rencontrer des partenaires des Nations unies et d’autres afin de discuter de la crise humanitaire en Ukraine.

Dimanche, le ministère britannique de la Défense a comparé les tactiques de la Russie en Ukraine à ses interventions armées en Tchétchénie en 1999 et en Syrie en 2016, au cours desquelles elle a multiplié ses raids aériens après avoir rencontré une résistance imprévue au sol. Les services de renseignements britanniques affirment que la détermination des combattants ukrainiens étonne les forces russes et que les bombardements intenses de villes, dont Kharkiv et Marioupol, servent à briser le moral des Ukrainiens.

Au cours d’une conversation d’une heure dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté le président russe Vladimir Poutine à cesser les combats pour tenter de répondre aux préoccupations humanitaires et tenter de trouver une solution politique.

Le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait répondu que l’action militaire de la Russie en Ukraine ne pourrait être arrêtée « que si Kyiv cesse les hostilités et répond aux exigences bien connues de la Russie ».

Avec un troisième cycle de négociations entre l’Ukraine et la Russie prévu pour lundi, le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait exprimé son espoir que l’Ukraine tiendrait pleinement compte des « réalités émergentes ».